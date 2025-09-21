Nemzeti Sportrádió

A Vasas két győzelemmel jutott tovább a férfi póló BL-selejtezőjéből

Vágólapra másolva!
2025.09.21. 14:35
null
Bátori Bence három góllal vette ki a részét a sikerből (Fotó: Koncz Márton)
Címkék
vízilabda férfi vízilabda BL Vasas vízilabda
A Vasas a második mérkőzését is megnyerte a férfi vízilabda Bajnokok Ligája spanyolországi selejtezőtornáján, így elsőként került a tizenhatos csoportkörbe.

A bajnoki ezüstérmes magyar csapat pénteken egy góllal győzte le a német Spandaut, majd vasárnap a spanyol Sabadellnél is jobbnak bizonyult, két találat különbséggel. Ennek a mérkőzésnek már nem volt nagy tétje, mivel mindkét együttes annak tudatában ugorhatott medencébe, hogy ott lesz a 16-os csoportkörben.

A címvédő Ferencváros alanyi jogon főtáblás a BL-ben.

VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, B-CSOPORT, SABADELL
VASASPLAKET–CN SABADELL (spanyol) 12–10 (2–3, 4–2, 6–3, 0–2) 
Sabadell, 400 néző. V: Miskovics (montenegrói), Colombo (olasz). 
VASAS: MIZSEI – BÁTORI 3, DALA D. 2, Djurdjics 1, Tóth M., GYÁRFÁS 2, Lakatos S. 1. Csere: SZALAI P. 2, Várnai, Sélley-Rauscher 1, Foszkolosz, Csorba, Ragács. Edző: Szlobodan Nikics
SABADELL: Lorrio – Famera, Barroso 1, Stromajer, ASENSIO 2, CABANAS 4, Panerai 1. Csere: Romeva (kapus), Bonet, AVERKA 1, Soler, Saboya, Perez 1, Carrio. Edző: Joaquin Colet
Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 14/5.
Gól – ötméteresből: –, ill. 1/0
 

 

vízilabda férfi vízilabda BL Vasas vízilabda
Legfrissebb hírek

Vízilabda: remek rajtott vett az utánpótlás a női élvonalban

Utánpótlássport
20 órája

Férfi vízilabda BL: meccs nélkül is főtáblás a Vasas

Vízilabda
Tegnap, 16:29

Dudi a gyerekkor kék ege alatt – 75 éve született Csapó Gábor

Népsport
Tegnap, 7:23

Férfi vízilabda BL: győzött, közel a főtáblához a Vasas

Vízilabda
2025.09.19. 20:28

Vízilabda: a címvédő is jól kezdett az ifjúsági fiúbajnokságban

Utánpótlássport
2025.09.15. 14:24

Vízilabda MK: idegenbeli bravúrjával lépéselőnybe került a Szolnok a Vasas ellen

Vízilabda
2025.09.13. 19:07

Termék és csomagolás – Patai Gergely publicisztikája

Vízilabda
2025.09.10. 01:19

Főleg fiatalok kaptak meghívót a női vízilabda-válogatott szeptemberi összetartására

Vízilabda
2025.09.09. 10:43
Ezek is érdekelhetik