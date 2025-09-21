A Vasas két győzelemmel jutott tovább a férfi póló BL-selejtezőjéből

A bajnoki ezüstérmes magyar csapat pénteken egy góllal győzte le a német Spandaut, majd vasárnap a spanyol Sabadellnél is jobbnak bizonyult, két találat különbséggel. Ennek a mérkőzésnek már nem volt nagy tétje, mivel mindkét együttes annak tudatában ugorhatott medencébe, hogy ott lesz a 16-os csoportkörben.

A címvédő Ferencváros alanyi jogon főtáblás a BL-ben.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, B-CSOPORT, SABADELL

VASASPLAKET–CN SABADELL (spanyol) 12–10 (2–3, 4–2, 6–3, 0–2)

Sabadell, 400 néző. V: Miskovics (montenegrói), Colombo (olasz).

VASAS: MIZSEI – BÁTORI 3, DALA D. 2, Djurdjics 1, Tóth M., GYÁRFÁS 2, Lakatos S. 1. Csere: SZALAI P. 2, Várnai, Sélley-Rauscher 1, Foszkolosz, Csorba, Ragács. Edző: Szlobodan Nikics

SABADELL: Lorrio – Famera, Barroso 1, Stromajer, ASENSIO 2, CABANAS 4, Panerai 1. Csere: Romeva (kapus), Bonet, AVERKA 1, Soler, Saboya, Perez 1, Carrio. Edző: Joaquin Colet

Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 14/5.

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/0

