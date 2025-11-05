Szerdai sportműsor: újabb kilenc meccs BL alapszakaszában
NOVEMBER 5., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)
18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) (Tv: Sport2, 23.00: felvételről)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
16.30: Puskás Akadémia FC–Brann Bergen (norvég) (Tv: Sport2)
ANGOL CHAMPIONSHIP
14. FORDULÓ
21.00: Portsmouth–Wrexham (Tv: Match4)
SZLOVÁK KUPA
4. FORDULÓ (A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT)
13.30: FC Petrzalka 1898 (II.)–DAC 1904
NŐI NB I
8. FORDULÓ
14.00: FTC-Telekom–Budaörs
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
Női Deutschland Cup, 1. forduló
16.00: Szlovákia–Magyarország
KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
4. forduló (nyolcaddöntő)
18.00: Balatonfüredi KSE–ETO University Handball Team
18.00: FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC (Tv: Duna World)
NŐI MAGYAR KUPA
3. forduló
18.00: Moyra-Budaörs Handball–Vasas
18.00: Komárom VSE (NB I/B)–NEKA
18.30: Szigetszentmiklós NKSE (NB I/B)–Szombathelyi KKA
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, 5. FORDULÓ
C-csoport
19.00: DVTK Hun-Therm–Olympiakosz Pireusz (görög) (Tv: M4 Sport)
NŐI EURÓPA-KUPA, 5. FORDULÓ
D-csoport
18.00: Tarr KSC Szekszárd–Sepsi SIC (romániai)
C-csoport
20.00: Gernika (spanyol)–NKA Universitas Pécs
FÉRFI EURÓPA-KUPA, 4. FORDULÓ
H-csoport
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Casademont Zaragoza (spanyol)
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár
18.00: NKA Universitas Pécs–Sopron KC
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–DEAC
18.00: SZTE-Szedeák–Zalakerámia ZTE KK
19.00: Endo Plus Service-Honvéd–Egis Körmend
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Panathinaikosz (görög)
RÖPLABDA
FÉRFI KÖZÉP-EURÓPAI LIGA
2. forduló
18.00: OK Budva (montenegrói)–MÁV Előre Foxconn
FÉRFI MAGYAR KUPA
Nyolcaddöntő
20.00: VRC Kazincbarcika–Szolnoki RK-SC SI
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
2. forduló, 1. mérkőzés
18.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Vasas Óbuda (Tv: Arena4)
SAKK
Világkupa, Goa
10.30: 2. forduló, második mérkőzések (Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjámin, Kántor Gergely)
SZNÚKER
International Championship
7.30: 1. rész (Tv: Eurosport1)
12.30: 2. rész (Tv: Eurosport1)
TENISZ
WTA-világbajnokság, Rijád
Egyes, Serena Williams-csoport, 3. forduló
15.00: Jelena Ribakina (kazah, 6.)–Madison Keys (amerikai, 7.) (Tv: Match4)
16.30: Iga Swiatek (lengyel, 2.)–Amanda Anisimova (amerikai, 4.) (Tv: Match4)
Páros, Martina Navratilova-csoport, 3. forduló
13.00: Sara Errani, Jasmine Paolini (olaszok, 1.)–Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga, 4.)
18.00: Hszie Su-vej, Jeļena Ostapenko (tajvani, lett, 6.)–Asia Muhammad, Demi Schuurs (amerikai, holland, 8.) (Tv: Match4)
ATP 250-es torna, Athén
13.00: egyes, 2. forduló;
ATP 250-es torna, Metz
12.00: egyes, 2. forduló;
ÚSZÁS
Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen
9.00: előfutamok
17.00: döntők (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
NŐI OB I
6. FORDULÓ
18.30: GYVSE-Uni Győr–One Eger
18.30: KSI SE–III. Kerületi TVE
19.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Valdor Szentes
20.00: FTC-Telekom–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Minden idők legjobb Haladása. Vendég: Bánki József és L. Pap István
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kerethirdetés futballban és kézilabdában
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Brockhauser István
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó – vívómagazin
14.35: Szorítósarok – ökölvívó-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Úszás, kezdődik a rövid pályás országos bajnokság: a vonalban Gyurta Gergely
15.35: Labdarúgás, angliai reakciók a Liverpool–Real Madrid BL-mérkőzés után: Gyenge Balázs
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kis Tamás, Szűcs Miklós, Thury Gábor
17.00: Erőemelés, Specziár Levente 16 évesen lett a felnőttek között magyar bajnok
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Birkózás, mi történt a csapatbajnokságon?
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Kézilabda, élő közvetítés az FTC–Tatabánya férfi Magyar Kupa-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél
19.00: Kosárlabda, élő tudósítás a DVTK–Olympiakosz Pireusz női Euroliga-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Károlyi Andrea
20.00: Kosárlabda, élő tudósítás a Gernika–NKA Pécs női Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Nyáguly Gergely
22.00: Búcsú Mezey Györgytől
22.30: Sportvilág