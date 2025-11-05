Szerdai sportműsor: újabb kilenc meccs BL alapszakaszában

NOVEMBER 5., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)

18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)

21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!

21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) (Tv: Sport2, 23.00: felvételről)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz)

21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

16.30: Puskás Akadémia FC–Brann Bergen (norvég) (Tv: Sport2)

ANGOL CHAMPIONSHIP

14. FORDULÓ

21.00: Portsmouth–Wrexham (Tv: Match4)

SZLOVÁK KUPA

4. FORDULÓ (A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT)

13.30: FC Petrzalka 1898 (II.)–DAC 1904

NŐI NB I

8. FORDULÓ

14.00: FTC-Telekom–Budaörs

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

Női Deutschland Cup, 1. forduló

16.00: Szlovákia–Magyarország

KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

4. forduló (nyolcaddöntő)

18.00: Balatonfüredi KSE–ETO University Handball Team

18.00: FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC (Tv: Duna World)

NŐI MAGYAR KUPA

3. forduló

18.00: Moyra-Budaörs Handball–Vasas

18.00: Komárom VSE (NB I/B)–NEKA

18.30: Szigetszentmiklós NKSE (NB I/B)–Szombathelyi KKA

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, 5. FORDULÓ

C-csoport

19.00: DVTK Hun-Therm–Olympiakosz Pireusz (görög) (Tv: M4 Sport)

NŐI EURÓPA-KUPA, 5. FORDULÓ

D-csoport

18.00: Tarr KSC Szekszárd–Sepsi SIC (romániai)

C-csoport

20.00: Gernika (spanyol)–NKA Universitas Pécs

FÉRFI EURÓPA-KUPA, 4. FORDULÓ

H-csoport

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Casademont Zaragoza (spanyol)

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár

18.00: NKA Universitas Pécs–Sopron KC

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–DEAC

18.00: SZTE-Szedeák–Zalakerámia ZTE KK

19.00: Endo Plus Service-Honvéd–Egis Körmend

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Panathinaikosz (görög)

RÖPLABDA

FÉRFI KÖZÉP-EURÓPAI LIGA

2. forduló

18.00: OK Budva (montenegrói)–MÁV Előre Foxconn

FÉRFI MAGYAR KUPA

Nyolcaddöntő

20.00: VRC Kazincbarcika–Szolnoki RK-SC SI

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

2. forduló, 1. mérkőzés

18.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Vasas Óbuda (Tv: Arena4)

SAKK

Világkupa, Goa

10.30: 2. forduló, második mérkőzések (Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjámin, Kántor Gergely)

SZNÚKER

International Championship

7.30: 1. rész (Tv: Eurosport1)

12.30: 2. rész (Tv: Eurosport1)

TENISZ

WTA-világbajnokság, Rijád

Egyes, Serena Williams-csoport, 3. forduló

15.00: Jelena Ribakina (kazah, 6.)–Madison Keys (amerikai, 7.) (Tv: Match4)

16.30: Iga Swiatek (lengyel, 2.)–Amanda Anisimova (amerikai, 4.) (Tv: Match4)

Páros, Martina Navratilova-csoport, 3. forduló

13.00: Sara Errani, Jasmine Paolini (olaszok, 1.)–Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga, 4.)

18.00: Hszie Su-vej, Jeļena Ostapenko (tajvani, lett, 6.)–Asia Muhammad, Demi Schuurs (amerikai, holland, 8.) (Tv: Match4)

ATP 250-es torna, Athén

13.00: egyes, 2. forduló;

ATP 250-es torna, Metz

12.00: egyes, 2. forduló;

ÚSZÁS

Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen

9.00: előfutamok

17.00: döntők (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA

NŐI OB I

6. FORDULÓ

18.30: GYVSE-Uni Győr–One Eger

18.30: KSI SE–III. Kerületi TVE

19.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Valdor Szentes

20.00: FTC-Telekom–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Minden idők legjobb Haladása. Vendég: Bánki József és L. Pap István

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kerethirdetés futballban és kézilabdában

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Brockhauser István

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó – vívómagazin

14.35: Szorítósarok – ökölvívó-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Úszás, kezdődik a rövid pályás országos bajnokság: a vonalban Gyurta Gergely

15.35: Labdarúgás, angliai reakciók a Liverpool–Real Madrid BL-mérkőzés után: Gyenge Balázs

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kis Tamás, Szűcs Miklós, Thury Gábor

17.00: Erőemelés, Specziár Levente 16 évesen lett a felnőttek között magyar bajnok

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Birkózás, mi történt a csapatbajnokságon?

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Kézilabda, élő közvetítés az FTC–Tatabánya férfi Magyar Kupa-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél

19.00: Kosárlabda, élő tudósítás a DVTK–Olympiakosz Pireusz női Euroliga-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Károlyi Andrea

20.00: Kosárlabda, élő tudósítás a Gernika–NKA Pécs női Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Nyáguly Gergely

22.00: Búcsú Mezey Györgytől

22.30: Sportvilág