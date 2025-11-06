Senánszky Petra: magyar csúcs 50 gyorson!

Addig-addig taktikázott Betlehem Dávid csütörtök délelőtt a debreceni rövid pályás országos bajnokság második napján, hogy majdnem nem is úszott döntőt este 400 gyorson…

Azt forgatta a fejében, hogy szeretne szélső pályán finálézni, de tényleg nem sok hiányzott ahhoz, hogy ez ne jöjjön össze – aztán végül meglett a döntő, meg persze az újabb győzelem is: az 1500 gyors után csütörtökön négyszázon is az olimpiai bronzérmes lett a magyar bajnok.

Magyar bajnok lett Senánszky Petra is – de hogyan!

Hazai pályán, a debreceni nézők nagy örömére Kókai Dávid tanítványa saját 2021-es országos csúcsát (24.30) megdöntve (24.11) nyert 50 gyorson.

„Apa kiabálása mindig segít – árulta el Senánszky Petra, majd rögvest bevallotta, semmire sem emlékszik a döntőből: – Amúgy ez azt jelenti, hogy jó úszás volt. Ilyenkor annyira koncentrálok, hogy kiadjak magamból mindent, annyira átadom magam az úszásnak, hogy nem figyelek a tempószámra, a fordulóra, a célba érkezésre. Örülök, hogy éppen Debrecenben sikerült ilyen jó időt úsznom.”

A férfiak sprintszámát Szabó Szebasztián nyerte meg: a tavasz elején előbb edzőt, majd szeptemberben klubot váltó Európa-bajnok immár a BVSC-t képviselve és Máté Hunor irányításával igyekszik visszatalálni régi önmagához – mindez egyelőre a vízben kezd csak látszódni, merthogy Szabó szakállal versenyez ezen a bajnokságon, bár mindenkit megnyugtatott már az első napon, a decemberi rövid pályás kontinensviadalon minden tekintetben szeretné a korábbi Szabó Szebasztiánt idézni.

„Szerintem jó úton járunk, ez az időből is látszik, tavaly a budapesti világbajnokság középdöntőjében hasonló időt úsztam. Az edzőmnek is mondtam, toljuk le menetből ezt az ob-t, majd az Európa-bajnokságra időzítsünk formát, és ott már természetesen nem lesz szakállam sem” – mondta mosolyogva Szabó Szebasztián.