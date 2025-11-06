Senánszky Petra: magyar csúcs 50 gyorson!
Addig-addig taktikázott Betlehem Dávid csütörtök délelőtt a debreceni rövid pályás országos bajnokság második napján, hogy majdnem nem is úszott döntőt este 400 gyorson…
Azt forgatta a fejében, hogy szeretne szélső pályán finálézni, de tényleg nem sok hiányzott ahhoz, hogy ez ne jöjjön össze – aztán végül meglett a döntő, meg persze az újabb győzelem is: az 1500 gyors után csütörtökön négyszázon is az olimpiai bronzérmes lett a magyar bajnok.
Magyar bajnok lett Senánszky Petra is – de hogyan!
Hazai pályán, a debreceni nézők nagy örömére Kókai Dávid tanítványa saját 2021-es országos csúcsát (24.30) megdöntve (24.11) nyert 50 gyorson.
„Apa kiabálása mindig segít – árulta el Senánszky Petra, majd rögvest bevallotta, semmire sem emlékszik a döntőből: – Amúgy ez azt jelenti, hogy jó úszás volt. Ilyenkor annyira koncentrálok, hogy kiadjak magamból mindent, annyira átadom magam az úszásnak, hogy nem figyelek a tempószámra, a fordulóra, a célba érkezésre. Örülök, hogy éppen Debrecenben sikerült ilyen jó időt úsznom.”
A férfiak sprintszámát Szabó Szebasztián nyerte meg: a tavasz elején előbb edzőt, majd szeptemberben klubot váltó Európa-bajnok immár a BVSC-t képviselve és Máté Hunor irányításával igyekszik visszatalálni régi önmagához – mindez egyelőre a vízben kezd csak látszódni, merthogy Szabó szakállal versenyez ezen a bajnokságon, bár mindenkit megnyugtatott már az első napon, a decemberi rövid pályás kontinensviadalon minden tekintetben szeretné a korábbi Szabó Szebasztiánt idézni.
„Szerintem jó úton járunk, ez az időből is látszik, tavaly a budapesti világbajnokság középdöntőjében hasonló időt úsztam. Az edzőmnek is mondtam, toljuk le menetből ezt az ob-t, majd az Európa-bajnokságra időzítsünk formát, és ott már természetesen nem lesz szakállam sem” – mondta mosolyogva Szabó Szebasztián.
|Verrasztó Zoltán előbb úszóként, majd edzőként is letette a névjegyét, és még ma is alázattal végzi munkáját – a debreceni rövid pályás országos bajnokságon is a megszokott lelkesedéssel és hévvel figyelte és buzdította a fiatal tanítványait, mi több, a nap végén össze is hívta őket, s együtt beszélgetett velük.
Volt miről már az első napon is, a másodikon meg még inkább, hiszen a kis csoport egyik nagyon fiatal úszója, a 2010-es születésű Kertész Boglárka villantott egyet 200 pillangón, a sokáig vezető Ugrai Pannát lehajrázva pályafutása első felnőtt magyar bajnoki címét szerezte meg.
„Az edzőimmel arról beszéltünk a döntő előtt, hogy a másodiktól a hatodik helyig érhetek oda valahová, arra nem gondoltam, hogy akár nyerhetek is – mondta el az eredményhirdetés után Kertész Boróka. – Egyelőre nehéz bármit is mondanom, még most sem hiszem el, hogy győztem, nem is tudom, hogyan fogok elaludni este…”
Az aranyéremhez társult egy korosztályos országos csúcs is (a 15 évesek között), valamint egy indulási jog a rövid pályás Európa-bajnokságon decemberben, Lublinban.
ÚSZÁS
RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, DEBRECEN
FÉRFIAK
50 m gyors. Országos bajnok: Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló, edző: Máté Hunor) 21.22, 2. Németh Nándor (FTC) 21.43, 3. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 21.53
400 m gyors. Ob: Betlehem Dávid (FTC, e: Szokolai László) 3:41.78, 2. Zombori Gábor (UTE) 3:45.12, 3. Hartmann Máté (Pécsi Sportiskola) 3:45.36
100 m hát. Ob: Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola, e: Turós Máté) 50.74, 2. Kovács Benedek (FTC) 51.82, 3. Németh Nándor 52.28
200 m pillangó. Ob: Márton Richárd (BHSE, e: Virth Balázs) 1:52.18, 2. Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE) 1:54.05, 3. Kocsu Anton (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 1:54.46
4x100 m vegyes. Ob: BVSC-Zugló (Rácz Zsombor, Dominiák Marcell, Szabó Szebasztián, Magda Boldizsár) 3:34.21, 2. FTC (Kovács B., Kutasi M., Takács B., Németh N.) 3:34.84, 3. UNI Győri Úszó Sportegyesület (Kocsu, Koós, Andor, Bóna) 3:34.92
NŐK
50 m gyors. Ob: Senánszky Petra (Debreceni Sportcentrum SI, e: Kókai Dávid) 24.11 – országos csúcs, régi: 24.30, Senánszky, 2021, 2. Komoróczy Lora (Hód Úszó SE) 24.57, 3. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 24.78
400 m gyors. Ob: Késely Ajna (BVSC-Zugló, e: Kovács Ottó) 4:05.35, 2. Zsebők Laura (Vasas SC) 4:07.18, 3. Szabó Lilla (Egri Úszó Klub SE) 4:07.97
100 m hát. Ob: Komoróczy Lora (Hód Úszó SE, e: Máté Hunor) 58.58, 2. Kokas Fanni (Jövő SC) 59.38, 3. Gergely Cecília (Keszthelyi Kiscápák) 1:00.70
200 m pillangó. Ob: Kertész Boróka (Jövő SC, e: Verrasztó Zoltán, Kóra Dániel) 2:08.17, 2. Ugrai Panna 2:08.67, 3. Ilyés Laura Vanda (FTC) 2:10.00
4x100 m vegyes. Ob: UNI Győri Úszó Sportegyesület (Ollé Mónika, Fángli Henrietta, Sebestyén Dalma, Lakó Dorina) 4:00.08, 2. Debreceni Sportcentrum SI (Burián, Halmai P., Molnár F., Senánszky) 4:00.27, 3. Hód Úszó SE (Komoróczy, Lovas, Ugrai, Varga L.) 4:06.23