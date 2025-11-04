Nemzeti Sportrádió

Ötven éve ezen a napon hunyt el Kanizsa Tivadar, az olimpiai bajnok szolnoki vízilabdázó

K. Zs.K. Zs.
2025.11.04. 12:38
A Melbourne-ben aranyérmet nyerő magyar válogatott, a felső sorban balról a második Kanizsa Tivadar
vízilabda Nemzeti Sportrádió Szolnoki Dózsa Kanizsa Tivadar
Ötven éve ezen a napon, november 4-én hunyt el autóbalesetben Kanizsa Tivadar, a szolnoki vízilabdázás egyik legnagyobb alakja. A kétszeres olimpiai bajnokra korábbi csapattársa és játékosa, Vezsenyi Péter emlékezett a Nemzeti Sportrádióban.

A 42 évesen elhunyt Kanizsa Tivadar játékosként és edzőként is meghatározó szereplője a Szolnoki Dózsa történelmének.

A válogatottal az 1956-os, az 1960-as és 1964-es olimpián vett részt, Melbourne-ben és Tokióban aranyérmes lett, halála után beválasztották a vízilabda nemzetközi Hírességek Csarnokába.

Cserjés Bendegúz a korábbi csapattárssal, Vezsenyi Péterrel telefonon készített interjúja alább hallgatható meg.

 

