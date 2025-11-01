Vízilabda: két korosztályban is gyűjti a pontokat az újonc Ybl

Az Ybl WPC fiúcsapatai ebben az idényben a klub története során az első alkalommal vágtak neki az élvonalbeli korosztályos vízilabda-bajnokságoknak.

Az egyesületben természetesen nagy volt az izgatottság a rajt előtt, ám a várakozásokat igyekezett reálisan megfogalmazni Köllő Attila szakmai igazgató, az ifjúsági csapat trénere.

A korosztályos első osztályban szeretnénk bennmaradni,

ehhez összességében négy egyesületet kell megelőznünk. .Leginkább a fegyelmezettségünkkel vehetjük fel a versenyt azokkal a csapatokkal, amelyeknek több lehetőségük van edzeni. Nálunk az utánpótlás-nevelés alapvető célja, hogy a megszerettessük a sportágat a gyerekekkel, és megadjuk azokat a biztos alapokat, amelyekre építkezve bárhol megállják a helyüket vízilabdázóként” – mondta a szakember.

Nos, tíz forduló után az ifjúsági gárda egyelőre pont nélkül, az alapszakasz utolsó, 16. helyét foglalja el. A pontszerzéshez október közepén a Miskolc elleni hazai találkozón állt a gárda. A hektikus meccsen a vendégek 8–2-re vezettek az első negyedet követően, a záró felvonásban viszont 13–13 is volt az állás, végül a miskolciak lőtték az utolsó gólt (13–14).

A Sziklai Tamás vezette serdülőknek már két alkalommal is volt sikerélményük a bajnokságban. A fiúk otthon a szombathelyi AVUS (13–12) ellen és Szolnokon (16–12) is győztesen hagyták el a medencét.

A legjobban a Kibédi Botond edzette gyermekcsapat szerepel,

amely három meccsét a rendes játékidőben, kettőt pedig szétlövésben nyerte meg. A Szentest (16–8), a Kecskemétet (16–9), a Miskolcot (11–8) simábban, az AVUS-t (15–14) és a Szolnokot (17–16) ötméteresekkel múlták felül a fiatalok, akik a tabella kilencedik pozícióját birtokolják.

„Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a legjobb tizenhat csapat között szerepelhetünk – nyilatkozta az évad elején Kibédi Botond. –

Nekünk minden perc ajándék a vízben.

Tanulhatunk akár jobb edzőktől és játokosoktól még egy nem olyan szoros mérkőzésen is, tehát itt minden a fejlődésünket szolgálja. De természetesen az összes meccsen szeretnénk bizonyítani, vesztenivalónk nincs.”

