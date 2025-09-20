A jelentősen megerősödő Ferencváros uralhatja a női vízilabda-bajnokságot

Keszthelyi Rita, Szilágyi Dorottya, Beatriz Ortiz. Külön-külön is nagy erősítést jelentenének – na de hárman együtt… Az első bajnoki cím után klasszisokat igazolt a Ferencváros női vízilabdacsapata, amely az új idényben a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt nagyot alakíthat. A zöld-fehérek nem csupán a neves érkezők miatt esélyesei a szombaton rajtoló ob I-nek: Matajsz Márk már az előző évadban kialakította a csapat gerincét, érezhetően jól megférnek egymás mellett a vezéregyéniségek. Az FTC legnagyobb riválisa a kupagyőztes UVSE, amely újra meg újra bizonyítja, hogy számolni kell vele – ezúttal is eséllyel pályázik a döntőbe jutásra. Benczur Márton egyik mottója, hogy nem szabad feláldozni a jövőt a jelenért, vagyis a nevelőmunka előtérben marad, a tehetséges fiatalok megkapják a lehetőséget a bizonyításra.

Szabó Zoltán, BEK-győztes: – Nagyjából hasonló a kép, mint az előző idényben. A ferencvárosiak tovább erősödtek, így egyértelmű esélyesnek tekinthetők, őket kell megverni a bajnoki címhez. Az UVSE bármikor képes lehet a bravúrra, míg a Dunaújváros, BVSC, Eger üldözőcsoport várhatóan nagy meccseket játszik majd egymással. Nem történt nagy átrendeződés, a hatodik helyért kiélezett küzdelemre számítok. A III. Kerületnek van a legnagyobb esélye a felsőházba kerülésre, hazai pályán mindenkinek kellemetlen ellenfél lesz. Tisztelniük kell a riválisoknak az újonc győrieket is, már a kupaselejtezőben megmutatták, mire képesek – meglátjuk, meddig tart ki a lendületük, de semmiképpen sem szabad leírni őket. A Szeged és a Szentes is nagyjából azonos játékerőt képvisel, úgyhogy csipkedhetik az említett csapatokat. NS-SZAKÉRTŐ

Az üldözőbolyban nagy volt a jövés-menés, mégsem változtak számottevően az erőviszonyok. Az Eger az előző években rendszerint meglepte a mezőnyt a rájátszásban, a reménységek időközben meghatározó játékossá értek. A fejlődésük Biros Péter vezetésével folytatódhat, Sike József ugyanis immár a Dunaújvárost irányítja, amely a mögöttünk hagyott idényben éppen a hevesiekkel szemben maradt alul a bronzcsatában. Az újvárosiak egyik gólfelelőse, Dobi Dorina a jelentősen átalakuló BVSC-ben folytatja, amely többek között az UVSE-ből érkező Lendvay Zoéval és a holland válogatott Pien Gorterrel is erősített. Ha az új vezetőedzőnek, Béres Gergelynek sikerül összegyúrnia a csapatot, a négy közé juthatnak, kis szerencsével a dobogóra is felkapaszkodhatnak a zuglóiak.

Az alapszakaszban könnyen kettészakadhat a mezőny, de a lebonyolítás értelmében a másik ötből is odaérhet egy csapat a felsőházi rájátszásba. Megérzésünk szerint a III. Kerület hatodik helyét elsősorban az Egerből és a BVSC-ből is igazoló Győr veszélyeztetheti, amely újonc létére stabil középcsapattá erősödhet. A szegedieket sem szabad leírni, a franciaországi légióskodás után hazatérő Mihály Kingával és a Ferencvárosból érkező Felkai Sárával a fedélzeten boríthatják a papírformát, ahogyan a Szentestől is láttunk már bravúrokat. A fiatalokkal felálló KSI már az előző idényben is megmutatta oroszlánkörmeit, ha nem figyelnek a közvetlen riválisok, értékes pontokat veszíthetnek a sportiskolások ellen.

A BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSA

A férfibajnoksághoz hasonlóan a nőknél is egykörös alapszakaszt rendeznek, mindegyik csapat idegenben játszik azzal a riválisával, amely az előző évadban közvetlenül mögötte végzett. Az első hat helyezett a felsőházban folytatja, ellentétes pályaválasztói joggal még egyszer találkoznak egymással, az addig megszerzett pontjaikat magukkal viszik. A két legjobb egyenes ágon jut az elődöntőbe, a többiek a megszokott rendszerben az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcot vívnak a négy közé jutásért. Az elődöntő két, a döntő és a bronzcsata három győzelemig tart.

NS-tipp a végeredményre. Bajnok: FTC, 2. hely: UVSE, 3–5. hely: Dunaújváros, BVSC, Eger, 6–7. hely: III. Kerület, Győr, 8–9. hely: Szeged, Szentes, 10. hely: KSI

NŐI VÍZILABDA OB I

1. FORDULÓ

SZOMBAT

11.30: KSI SE–UVSE Helia-D

12.00: GYVSE-Uni Győr–FTC-Telekom

12.00: Valdor-Szentes–Dunaújvárosi FVE

14.00: III. Kerületi TVE–BVSC-Manna ABC

15.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–One Eger