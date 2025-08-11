Vízilabda: a Ferencváros vezeti a férfiak európai ranglistáját

Az európai szövetség a 2024–2025-ös pontokkal frissítette a kontinens klubranglistáját, amelyre a férfiaknál a legjobb száz, a nőknél egy híján hatvan együttes került fel. Mindkét nemben hat-hat magyar csapatot találunk, méghozzá igencsak előkelő pozíciókban.

Nem meglepő módon az urak rangsorát a Ferencváros vezeti, amely mindent megnyert az előző két évadban: 90 tétmérkőzéséből 88 alkalommal győztesen hagyta el a medencét, hét trófeát emelhetett a magasba. A Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjében tavaly a Pro Reccót, idén a Novi Beogradot győzte le – az európai ranglistán a szerbek a második, az olaszok a harmadik helyen állnak. A belgrádiaktól 2024 nyarán egy kezdőcsapatnyi világklasszis, köztük Álvaro Granados, Nikola Jaksics és Filip Filipovics távozott, ennek ellenére Zsivko Gocics BL-döntőbe kormányozta őket, ami nem kis fegyvertény. Mégsem érezzük, hogy a megfiatalított szerb együttes erősebb lenne a jól igazoló Reccónál, csakhogy az olasz sztárcsapat anyagi nehézségei miatt a mögöttünk hagyott idényben az Eurokupában indult, amelyet esélyesként meg is nyert.

Kevesebb mint két hónap múlva, október 8-án a rangsor első és harmadik helyezettje, az FTC és a Pro Recco csatázik az európai Szuperkupáért a Komjádi uszodában – szerintünk a világ jelenlegi két legjobb klubcsapata méri össze erejét. A sportág tengerentúli népszerűsítése érdekében a felek szeptember elején az Egyesült Államokba utaznak, hogy gálamérkőzésekkel hangoljanak az új évadra.

Az előző kiírásban a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutó csapatok közül a két magyarral felálló spanyol Barceloneta a negyedik, a francia Marseille hatodik a rangsorban, a keretek erőssége alapján joggal ékelődik be a görög Olympiakosz a két gárda közé. Az első tízben három olasz együttest is találunk, a Recco mellett ott van a Brescia (7.) és a Savona (9.) is, míg a Jadran Splitet a legjobb horvát csapatként nyolcadikként rangsorolják. A montenegróiak a legjobb húszból is kiszorultak, a Herceg Novi a 22., a Primorac Kotor a 25. pozíciót foglalja el.

Na, de hol találjuk a Ferencvároson kívül a többi magyar csapatot? Az elmúlt két évadban bajnoki döntőt játszó és ezüstérmet szerző Vasast a 12., a kupadöntős BVSC-t a 24. helyen hozzák, de ott van az első negyvenben a Szolnok (30.), az OSC (31.) és a Honvéd (36.) is. A sorrend hűen tükrözi az erőviszonyokat, az angyalföldiek és a zuglóiak ismét jó eséllyel pályáznak a négy közé jutásra a hazai sorozatokban, az említett három riválisuk ugyanakkor borsot törhet az orruk alá.

A hölgyeknél három spanyol csapatot találunk a legjobb négyben. A rangsort a Rybanska Natasával erősítő Sabadell vezeti, megelőzve a görög Olympiakoszt, a Matarót és a BL-címvédő Sant Andreut. Az előbbi három csapat évek óta a közvetlen élmezőnybe tartozik, míg a „sárgák” az előző idényben dobbantottak nagyot. A bravúrral négyes döntőbe jutó, magyar bajnok FTC a hetedik, de nem lepődnénk meg, ha Keszthelyi Ritával, Szilágyi Dorottyával és Beatriz Ortizzal a fedélzeten a következő évadban előrelépne néhány helyet. A kupagyőztes UVSE-t közvetlenül a zöld-fehérek mögé rangsorolják, az első tizenötbe mindössze négy ország ad csapatot.

A Dunaújváros (13.), a BVSC (20.) és az Eger (21.) mellett a III. Kerület (31.) is felfért a listára – az óbudaiak első nekifutásra rögtön a negyeddöntőig jutottak az Eurokupában. A hölgyeknél a két fővárosi rivális uralta a mögöttünk hagyott bajnoki idényt, de az újvárosiak és az egriek bronzpárharca is magas színvonalú mérkőzéseket hozott, a zuglóiakkal pedig évről évre jobban kell számolni a négy közé jutásért zajló küzdelemben.