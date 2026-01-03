Három góllal nyert a magyar férfi vízilabda-válogatott Boszniában

Tizenhét játékost jelölt ki Theodorosz Vlahosz görög szövetségi kapitány a Trebinje-kupa Európa-bajnoki felkészülési tornára, közöttük van Sztilianosz Argiropulosz is. „Szeretnénk továbbra is a védekezésre koncentrálni, ahogy Szerbia ellen sikerült. Ha kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtunk, és továbbra is ezzel a hozzáállással dolgozunk, bármit elérhetünk” – idézi a Görög Úszószövetség az FTC légiósát, aki csapata december 28-i, Szerbia ellen Athénban megnyert 13–6-os győzelmére utalt.

Trebinjében egyelőre nem megy jól.

A szombati nyitó napon a görögök mind a két csoportmeccsüket lejátszották a B-csoportban – míg a franciákat szombat kora délután nehézkesen legyőzték 17–16-ra, este Varga Zsolt együttesétől kikaptak a görögök. Az első negyed végén még náluk volt az előny, három perccel a nagyszünet előtt már mi vezettünk Jansik Szilárd góljával 4–3-ra, és még a dudaszó előtt Vigvári Vince növelte kettőre a magyar előnyt. A rivális végig kitartóan üldözött, de többnyire futott az eredmény után. A görögök nem kerültek kétgólosnál nagyobb hátrányba a fordulás után: Evangelosz Purosznak köszönhetően a harmadik negyed hajrájában újból csak egy volt a lemaradásuk, a záró szakasz elején, hat és fél perccel a lefújás előtt Dimitriosz Szkumpakisz egyenlített is (8–8). A következő nagyjából két perc viszont eldöntötte a meccset: 4–0-s sorozattal húztunk el, a sérülésből visszatérő Nagy Ádám nyitotta a sort, majd két Manhercz Krisztián-gólt egy újabb Vigvári Vince-találat követett.

A magyar válogatott 12–9-re nyert Görögország ellen – Varga Zsolt csapata hetedik Eb-felkészülésén másodszor tartotta tíz gól alatt az ellenfelet, a december végi Rotterdam-kupa nyitányán szintén 12–9-re győzött Hollandiával szemben.

FÉRFI VÍZILABDA

FELKÉSZÜLÉSI TORNA

A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 12–9 (1–2, 4–1, 3–4, 4–2)

Trebinje. V: Andjelics (szerb), Teixido (spanyol)

MAGYARORSZÁG: VOGEL – Fekete G. 1, VIGVÁRI VINCE 3, MANHERCZ K. 3, Vismeg Zs., Nagy Ákos, Tátrai D. 1. Csere: CSOMA (kapus), Varga V., Nagy Ádám 1, Kovács P. 1, Vigvári Vendel 1, Jansik Sz. 1, Batizi. Edző: Varga Zsolt

GÖRÖGORSZÁG: Dzordzatosz – Geniduniasz, ARGIROPULOSZ 2, Szkumpakisz 1, Kakarisz 1, HALIVOPULOSZ 2, Purosz 1. Csere: Andreadisz (kapus), Juvecisz, Papanasztasziu 1, Kasztrinakisz 1, Kalojeropulosz, Szpahtisz, Papanikolau. Edző: Theodorosz Vlahosz

Emberelőny-kihasználás: 12/4, ill. 12/2. Kipontozódott: Szkumpakisz (27. p.), Varga V. (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Megfelelő szinten védekeztünk szinte négy negyeden keresztül. Azt kértem, hogy erre figyeljünk, érjünk vissza gyorsan, hogy szinte létszámfölényben tudjuk elkezdeni a védekezést, és ezt sikerült megvalósítani. A támadások befejezésénél is koncentráltunk, így a visszazárások is fegyelmezetten mentek. Hátrányban még van teendőnk, de az emberelőnyöket sikerült megfelelő százalékkal belőni – az egész játékunknak jobb képe volt, mint az eddigi mérkőzéseken.

TOVÁBBI SZOMBATI EREDMÉNYEK

1. FORDULÓ

A-CSOPORT: Olaszország–Spanyolország 15–15 – szétlövéssel 3–1

B-CSOPORT: Görögország­–Franciaország 17–16

VASÁRNAP

18.15: Magyarország–Franciaország