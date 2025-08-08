Vályi Vanda: Nagyon pozitív a hátunk mögött hagyott félév összképe

Még mindig csak 25 éves, de napjaink magyar női vízilabda-válogatottjában a rutint képviseli Vályi Vanda. A világbajnokságon először 2019-ben, Kantonban (Kuangcsou) szereplő játékos stabil pontja volt a mieinknek, meggyőző teljesítményéről többek között hetven százalékot meghaladó lövőhatékonysága is árulkodik, 18 lövésből 13 talált utat a kapuba, és Szingapúrban immáron harmadik világbajnoki ezüstérmét szerezte meg a 2021-es tokiói olimpiai, és a 2020-as budapesti Európa-bajnoki bronz mellé.

Vályi Vanda a válogatottak múlt heti fogadásán, a Duna Arénában elmondta lapunknak: érezte a csapatban a potenciált Szingapúrban. „Nagyon nehéz menet közben számolgatni ebben a sportágban, a női vízilabdára pedig ez még inkább igaz, mivel az érzelmek itt jobban dominálnak. Ezzel együtt azt éreztem: ebben a csapatban van valami. Hogy pontosan micsoda, azt eleinte nem tudtam volna megfogalmazni: úgy gondoltam, a sorsdöntő mérkőzéseken kiderül, mi rejlik a csapatunkban. Ilyen találkozó volt például az első csoportmérkőzés a görögök ellen, a négy közé jutásról döntő párharc az olaszok ellen, vagy a spanyolokkal szembeni elődöntő. Fiatal együttes a miénk, van olyan csapattársunk, aki frissen végzett a középiskolában, és szeptemberben megy egyetemre. Frissek, ambiciózusak, inspirálóan hatnak mindannyiunkra, ami nagyon jó erőt adott a mérkőzésekre – nem árulok el nagy titkot, de ezzel a lendülettel akkora meglepetésként nem ért minket, hogy ott voltunk az elődöntőben. Nagyon pozitív a hátunk mögött hagyott félév összképe, elégedettek lehetünk a két világversenyen elért két döntővel. Egy világbajnoki finálét pedig bármelyikünk aláírt volna előzetesen” – utalt a szingapúri mellett az áprilisi csengtui világkupadöntőre, melyen Cseh Sándor csapata szintén ezüstérmet szerzett.

A sorsdöntő összecsapásokon pedig rendre jól teljesített a női válogatott. Görögországot úgy múltuk felül, hogy tétmeccsen a világkupa-selejtezőn és a finálé döntőjében is kikaptunk tőle, bár a júniusi SEAT-kupa felkészülési torna harmadik napján fölényes, 20–11-es sikert arattunk. Szingapúrban a harmadik negyedben háromgólos is volt az előnyünk, végül szoros csatában 10–9-re győztünk és megalapoztuk a csoportelsőséget. A negyeddöntőben a mi javunkra lett 12–9 a két éve világbajnoki bronzérmes Olaszországgal szemben, és ennél is nagyobb durranás volt az elődöntőben összehozott 15–9-es siker a párizsi olimpiai bajnok Spanyolország ellen. Az idei világkupán ugyan kétszer is legyőztük a spanyolokat, a szingapúri sikerrel mégis régi átkot tört meg a magyar csapat, ugyanis a 2019-es világbajnokság és a 2021-es olimpia elődöntőjében, valamint a 2022-es Európa-bajnokság és a 2023-as vb negyeddöntőjében is vereséget szenvedtünk tőlük – a legfontosabb pillanatokban nem jött ki a lépés ellenük, egészen mostanáig.

A vb-döntőben ugyan nem hagytak esélyt nekünk a görögök, 12–9-re diadalmaskodtak, a válogatott szélsője szerint megnyert ezüstként tekinthetnek a szerzett medáliára.

Egy rossz szavunk nem lehet a világbajnokság két hetére. Nyilván a meccs hevületében csalódott az ember, de nagyon kevés hagyományos csapatsportágban van magyar résztvevője egy világbajnoki döntőnek, nekünk pedig az elmúlt négy vébén háromszor is sikerült bejutnunk a fináléba. Abszolút elégedett vagyok a csapattal, és biztos vagyok benne, hogy percről percre mindenkinek szebbé válik ez az ezüst!

Vályi Vanda kitekintett a válogatott közeli jövőjére is. „Hamarosan megint lesznek összetartások, hiszen nemsokára készülnünk kell a januári Európa-bajnokságra. Fontos lépcsőfokot tettünk meg Szingapúrban, az elért eredmény irányt kell mutasson, motivációt kell adjon arra a munkára, amelyet mindannyian azért végzünk, hogy ezeket a győzelmeket és az érmes helyezéseket megismételjük, sőt, eggyel fényesebb érmet hozhassunk magunkkal haza. Az akkori csapat összetétele függ attól, ki mennyit fejlődik, erősödik a következő félévben, ki lesz képes kiküszöbölni a gyengeségeit, és ki reagál jobban, amikor a komfortzónáján kívül kell teljesítsen. Mindezeken múlik, milyen összeállításban utazunk ki Funchalba, de biztos vagyok abban, hogy az odavezető utat is élvezni fogjuk, bármilyen összetartáson, edzőtáboron veszünk majd részt. A többi pedig Sanyi dolga lesz!” – nevezte meg mosolyogva a fontos döntések meghozóját, Cseh Sándor szövetségi kapitányt.