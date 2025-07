„Nagyon sokat léptünk előre” – Varga Zsolt a világbajnoki szereplésről

Csaknem egyórás interjút adott a Nemzeti Sportrádiónak a szingapúri vizes világbajnokságról ezüstéremmel hazatérő magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Varga Zsolt. A szakember a beszélgetés elején elmondta: munkájában mindig komoly inspirációt jelent számára 2020-ban elhunyt elődje és egykori csapattársa, Benedek Tibor.

„Szinte mindennapos, hogy valamilyen formában gondolkodom azon, hogy ő mit mondana. (...) Az életem része maradt, rengeteg időt töltöttünk együtt, együtt nőttünk fel, ahogy a gyerekeink is. Nagyon sok szállal kötődtünk egymáshoz, ez egy örök kapcsolat, amely nem szűnik meg akkor sem, ha a földi létet lezáró pillanat el is választ” – tárta fel eltávozott barátjával kapcsolatos gondolatait a szövetségi kapitány.

A rengeteg témát, többek között a csapatépítés nehézségeit, a sporttudományos vívmányok felhasználását és a világbajnoki menetelés fizikai, lelki, mentális, taktikai és egyéb aspektusait is feltáró beszélgetésben Varga Zsolt kijelentette: egyértelműen pozitívan élte meg a Távol-Keleten töltött napokat, és az eredményt is pozitívan értékeli.

„Sikernek fogtam fel a szereplést, már csak azért is, mert egy újjáépülő csapatról van szó. Magas színvonalú vízilabdát akarunk játszani, aminek a végén benne lehet bármilyen jó eredmény, de nem feltétlenül az lebeg a szemünk előtt, hogy bármi áron nyerjünk. Folyamatosan építkezünk, a munkánknak most egy ezüstérem formájában lett eredménye, ami nagyon is elfogadható azon az úton, amelyen elindultunk. Az a célunk, hogy olyasmit tudjunk nyújtani, amire méltán lehetnek büszkék az emberek, hogy értékeket teremtve tudjunk eljutni a végső csatákig. (...) Most léptünk rá egy útra, amelynek az elején járunk, nagyon sokat léptünk előre egyénileg és csapatszinten is, de tovább kell haladnunk ahhoz, hogy az elvégzett munkának az lehessen az eredménye, hogy nagy világversenyeket tudunk nyerni” – fogalmazott a szakember.