Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Októberben Budapesten rendezik a Ferencváros–Pro Recco Európai Szuperkupa-mérkőzést

Vágólapra másolva!
2025.08.08. 17:09
null
Fotó: Balogh László
Címkék
LEN Szuperkupa Pro Recco Ferencváros
Október 8-án Budapesten rendezik a férfi vízilabdázók Európai Szuperkupa mérkőzését, amelyen a Bajnokok Ligája-győztes FTC-Telekom Waterpolo és az Eurokupában diadalmaskodó Pro Recco találkozik egymással.

A vizes sportokat tömörítő európai szövetség pénteki közleménye kiemelte, hogy az elmúlt évek két legsikeresebb csapata méri össze erejét, hiszen az FTC 2019 után tavaly és idén is megnyerte a legrangosabb klubtrófeát, míg az olasz együttes története során 11-szer diadalmaskodott, 2021 és 2023 között sorozatban háromszor volt a kontinens legjobbja.

A találkozóra a tervek szerint a Komjádi Uszodában kerül sor. Érdekesség, hogy a két csapat szeptember elején is összecsap egymással, New Yorkban egy bemutatómérkőzést vív a világ két legjobb alakulata.

 

LEN Szuperkupa Pro Recco Ferencváros
Legfrissebb hírek

Kórházba került a Fradi-legenda, az intenzív osztályon kezelik

Labdarúgó NB I
25 perce

NB I: az Újpest a tavaszi 1–6-ért, a Nyíregyháza a 0–7-ért vághat vissza a hétvégén

Labdarúgó NB I
3 órája

Csapatépítő a Győri ETO-nál és az FTC-nél is, képek és videók a játékos feladatokról

Kézilabda
6 órája

Halaszt az FTC – így néz ki az NB I 5. fordulójának menetrendje

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:21

Az FTC irányított a szünetig; a két csapat mindent a budapesti visszavágóra tartogat – bolgár lapszemle

Bajnokok Ligája
Tegnap, 7:46

Mese, mese, meskete – Malonyai Péter jegyzete

Bajnokok Ligája
2025.08.06. 23:46

Robbie Keane: A Fradi volt a jobb csapat a pályán

Bajnokok Ligája
2025.08.06. 22:07

Tóth Alex: A visszavágón gólokat kell szereznünk!

Bajnokok Ligája
2025.08.06. 21:53
Ezek is érdekelhetik