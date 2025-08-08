Októberben Budapesten rendezik a Ferencváros–Pro Recco Európai Szuperkupa-mérkőzést

A vizes sportokat tömörítő európai szövetség pénteki közleménye kiemelte, hogy az elmúlt évek két legsikeresebb csapata méri össze erejét, hiszen az FTC 2019 után tavaly és idén is megnyerte a legrangosabb klubtrófeát, míg az olasz együttes története során 11-szer diadalmaskodott, 2021 és 2023 között sorozatban háromszor volt a kontinens legjobbja.

A találkozóra a tervek szerint a Komjádi Uszodában kerül sor. Érdekesség, hogy a két csapat szeptember elején is összecsap egymással, New Yorkban egy bemutatómérkőzést vív a világ két legjobb alakulata.