14 góllal nyert a Szeged a férfi vízilabda MK selejtezőjében



VÍZILABDA

Magyar Kupa, férfiak. Selejtező.

A-csoport

Semmelweis OSC–Debreceni VSE-Master Good 11–9 (4–1, 1–0, 2–5, 4–3). G: Hessels S. 6, Mészáros Cs., Sziládi 2-2, Klár, ill. Macsi P. 5, Vidovenyecz 2, Macsi M., Pónya.

B-csoport

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–PTE-PEAC Mighty Bulls 20–6 (4–2, 8–1, 2–1, 6–2). G: Gólya N. 4, Pörge, Spitz 3-3, Bóbis B., Báthory, Doroszlai 2-2, Erdős, Kürti, Nyíri B., Pető A., ill. Jámbor, Palatinus 2-2, Gelencsér, Szilágyi Á.

C-csoport

Kaposvári VK–KSI SE 14–11 (5–3, 2–3, 5–4, 2–1). G: Baj 4, Dőry 3, Berta J. 2, Bede, Dóczi, Gaszt, Pellei K., Szabó G., ill. Kósi-Kelly, Turán 3-3, Kovács M., Mezei T., Molnár Á., Irmes M., Rónay

UVSE–Kaposvár 12–11 (1–3, 3–3, 4–4, 4–1). G: Besenyei 4, Fülöp B., Hegedűs Cs. 2-2, Korbács, Korbán, Kovács K., Makarenko, ill. Berta J., Dóczi, Gaszt, Hárai 2-2, Dőry, Pellei K., Takács K.

D-csoport

PannErgy-Miskolci VLC–Pécsi VSK-Mecsek Füszért 11–8 (2–2, 5–3, 3–2, 1–1). G: Várkonyi 4, Dubinák 3, Fedac 2, Molnár G., Zahopulosz, ill. Lajkó 3, Aranyi A. 2, Arató, Cseh A., Sipos B