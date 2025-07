A spanyolokkal elődöntőzik a női pólóválogatott a vizes vb-n

Az első két negyed láttán nem úgy tűnt, hogy bajba kerülhet a spanyol női vízilabda-válogatott a hollandok elleni negyeddöntőben. Az olimpiai címvédő már 7–2-re is vezetett, a hollandok sokáig nem találták az ellenszert az erőtől duzzadó támadójátékára. Még a nagyszünetben is négy volt közte, de a harmadik negyed elejét nagyon megnyomta az Európa-bajnok, Lieke és Bente Rogge vezérletével nyílttá tette a találkozót.

Innen aztán újból elléptek három góllal a spanyolok, talán megint azt hitték, hogy megvan a továbbjutás, csakhogy emberelőnyből egyáltalán nem ment nekik, a fórok után rendszerint kontrákat is kaptak. Ha Martina Terré nem mutat be bravúrokat, bizonyára állva hagyták volna riválisukat a hollandok, de így is egyenlítettek az utolsó percben – nagy izgalmakat hozott a végjáték. Időkérés után támadott Spanyolország, a bejátszást azonban elhalászták a védők, Evangeosz Dudeszisz pedig már jelezte is segítőjének, hogy tenyereljen rá a gombra.

Húsz másodpercük maradt a hollandoknak, hogy hét a hat ellen kiharcolják a győzelmet, de eladták a labdát, abból meg kis híján üres kapus gólt kaptak… Maradt a 11–11, vagyis szétlövéssel zárult a játéknap: a második párban Bente Rogge, a negyedikben Maartje Keuning hibázott (másodjára Terré védett), a túloldalon senki sem rontott, így a magyar válogatott Spanyolországgal találkozik a hétfői elődöntőben.

VÍZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

NŐK

NEGYEDDÖNTŐ

Spanyolország–Hollandia 11–11 (3–1, 4–2, 3–5, 1–3) – ötméteresekkel 4–2

KORÁBBAN

Görögország–Ausztrália 8–7 (1–1, 4–2, 1–2, 2–2)

Egyesült Államok–Japán 26–8 (10–2, 6–1, 5–2, 5–3)

MAGYARORSZÁG–Olaszország 12–9 (3–3, 3–2, 4–2, 2–2)

A 9-12. helyért

Kína–Franciaország 18–6 (2–2, 4–0, 7–2, 5–2)

Új-Zéland–Nagy-Britannia 20–12 (5–3, 7–3, 5–1, 3–5)

A 13. helyért

Horvátország–Argentína 16–14 (3–2, 2–2, 5–4, 2–4) – ötméteresekkel

A 15. helyért

Dél-Afrika–Szingapúr 8–4 (3–0, 2–3, 2–1, 1–0)

Július 21., hétfő

ELŐDÖNTŐ

11.35: Görögország–Egyesült Államok

15.35: MAGYARORSZÁG–Spanyolország