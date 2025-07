A védekezés magasiskoláját mutatták be a görög női pólósok a vizes-vb-n

A negyeddöntőre az eddig rejtőzködő szurkolók is feltűntek az OCBC Vizesközpont lelátóján, a szombat délutáni program első mérkőzésén például jó néhány görög és ausztrál zászlót is kiszúrtunk a lelátón. A nagy tét miatt mindkét csapat idegesen kezdett, támadásban sok volt a pontatlanság – ha az érem másik oldalát nézzük, a védekezést itt is, ott is dicsérhettük.

A speciális görög zóna kimondottan hatékonynak bizonyult, egymást érték a blokkok, és bár a torna egyik legjobbja, Abby Andrews meg-megvillant, az átütőerő hiányzott az ausztrálok játékából. Ellenben a túloldalon az FTC klasszisa, Eleftheria Plevritu mesteri ejtéssel jelentkezett, a nagyszünetben két góllal vezettek a mieink csoportjából másodikként továbbjutó görögök.

Aztán alaposan megnehezítették a saját dolgukat azzal, hogy a bejátszásokat erőltették, holott a fizikailag erős ausztrál bekkek teljesen kivették a játékból a centereiket. Gabriella Palm ziccereket védett, a záró negyed felénél már egálra álltak a felek, sőt az utolsó perc is döntetlenről kezdődött. A görögök „természetesen” a centert keresték, az ausztrálok nyilván labdát szereztek, csakhogy kontrát ítéltek ellenük, Maria Miriokefalitaki pedig megúszott, és két másodperccel a vége előtt megnyerte a mérkőzést csapatának.

A görög válogatott 8–7-es győzelmével bejutott a négy közé, az elődöntőben az amerikaiakkal találkozik, miután a címvédő tengerentúliak a papírformának megfelelően nagyon megverték Japánt a négy közé jutásért vívott szombati meccsen.

VIZES VB

NŐI VÍZILABDA

Negyeddöntő

Görögország–Ausztrália 8–7 (1–1, 4–2, 1–2, 2–2)

Egyesült Államok–Japán 26–8 (10–2, 6–1, 5–2, 5–3)

Később

13.10: MAGYARORSZÁG–Olaszország – élőben az NSO-n (Tv: M4 Sport)

14.45: Spanyolország–Hollandia