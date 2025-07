A magyar férfi vízilabda-válogatott hat góllal megverte a címvédő horvátokat, és vb-elődöntős!

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

FÉRFI VÍZILABDA

NEGYEDDÖNTŐ

MAGYARORSZÁG–HORVÁTORSZÁG 18–12 (6–6, 5–1, 2–2, 5–3)

Szingapúr, 400 néző. V: Zwart (holland), Gómez (spanyol)

MAGYARORSZÁG: CSOMA – Vismeg Zs. 1, MANHERCZ K. 4, VIGVÁRI VENDEL 2, Kovács P. 1, Burián, VÁMOS 3. Csere: Fekete G. 1, NAGY ÁDÁM 3, Angyal, Vigvári Vince 1, Molnár E. 1, Nagy Ákos 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

HORVÁTORSZÁG: Bijac – Fatovic 1, BUKIC 2, Buric 1, Loncar 1, BUTIC 4, Zuvela. Csere: Popadic (kapus), Harkov 2, Vrlic, Lazic, Vukicevic, Brubnjak 1, Krzic. Szövetségi kapitány: Ivica Tucak

Emberelőny-kihasználás: 14/7, ill. 19/8

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/0

Kipontozódott: Vámos (27. p.), Fatovic (30. p.), Molnár E. (32. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Kovács P. (23. p.), Zuvela (23. p.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A játékosok még a folyosón várakoztak, Varga Zsolt viszont már a kispadon ült, amikor megpillantotta a szemközti lelátón a magyar szurkolókat – no meg több korábbi klasszisunkat, akik szintén itt vannak Szingapúrban, hogy biztassák a férfiválogatottat. Integettek egymásnak, a szövetségi kapitány megköszönte a támogatást, majd jókora üdvrivalgást kapott, amikor a helyszíni szpíker felolvasta a nevét a bemutatásnál.

Három (váratlanul) sima mérkőzés után a magyar–horvát negyeddöntő a végletekig kiélezettnek ígérkezett, elvégre a két együttes a közelmúltban csak szoros ütközetet vívott egymással, az úgynevezett barátságos kétkapuzásokon sem adtak semmit ingyen a másiknak. A vasárnapi ráadásul minden volt, csak barátságos nem, így aztán nem is volt mire várni: Vámos Márton azonnal megnyitotta a gólcsapot, majd Manhercz Krisztián villant meg úgy, ahogy már megszokhattuk tőle. Persze a horvátok is betáraztak, Zvonimir Butic vezérletével lőttek, amikor és ahonnan csak tudtak – márpedig sajnos tudtak, de hát nem véletlenül klasszisok.

Vámosban bízhattak a társak, mert nagyon sült a keze, egy negyed alatt háromszor vállalkozott – és mindhárom próbálkozása beakadt! A negyed utolsó másodpercében Fekete Gergő is átlőtte a zónát, Toni Popadic pedig elkezdett készülődni, hogy beálljon Marko Bijac helyére, aki a szünetben néhány jól irányzott lövéssel melegítette be váltótársát. Ezeket még védte Popadic, Vigvári Vendel viszont kicsit több erőt vitt bele, nem is tudott mozdulni rá a horvát cserekapus.

Vadnyugati lőpárbajra hajazott az első negyed a hat szerzett és hat kapott góllal – értelemszerűen csak az utóbbit sokalltuk… A horvátok egyetlen balkezessel játszanak, de Konsztantyin Harkov annyit ér, mint három másik, ezúttal is megkeserítette az életünket. Aztán Varga Zsolt elmondta, hogy mit kellene másképp csinálni hátul, játékosai pedig megvalósították a vízben: seperc alatt összeállt a védekezésünk, ami blokkok, védések és kontrák formájában mutatkozott meg.

(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Úgy terelték valamivel nyugodtabb mederbe a meccset a mieink, hogy elöl egyáltalán nem vettek vissza a tempóból, továbbra is gyorsan járt kézről kézre a labda. A kispadon ülők már nemcsak felálltak, hanem örömükben ugráltak is egy-egy gól után, a medencében pedig olyan összhangban emelték a lövőkezüket a játékosok, hogy a műúszók is megirigyelték volna a szomszédos uszodában. Manhercz világgá kiáltotta az örömét, Nagy Ádám hatalmasat csapott a víztükörre, Ivica Tucak meg dühöngött, ugyanis hiába kért időt, a horvátok egyáltalán nem tudták féken tartani a magyar lövőket.

Emberek, két negyed alatt tizenegy gólt lőttünk a címvédőnek!

A piros-fehér-zöld szektorokban vastapssal fogadták a látottakat, Varga Zsolt viszont egy félmosolyt sem engedett meg magának, ennek (még) nem volt itt az ideje. Pedig minden okunk megvolt az örömre, a nagyszünetben négy góllal vezettünk, de nem telt el annyi idő a spanyolok elleni csoportmeccs óta, hogy elfelejtettük volna a történteket… Nem is baj, hogy nem felejtettük el, elvégre talán ez is közrejátszott abban, hogy a harmadik negyed elején is ütötték a vasat a mieink.

Ha lehet közte négy, miért ne lehetne közte öt? Ha megvan az ötgólos előny, miért ne léphetnénk el hattal? Költői kérdések, amelyekre hamar megkaptuk a választ, előbb a vezérek vezére, Manhercz, majd Vigvári Vendel jóvoltából. Az utóbbi ráadásul akkora gólt ragasztott a léc alá, hogy a csapattársak is csak pislogtak… S ha ez nem lett volna elég, Csoma Kristóf óriási bravúrral kivédte Marko Zuvela büntetőjét, vagyis tényleg minden összeállt, a középső két negyedben összesen három gólig jutottak a horvátok.

Mégsem érződött rajtuk, hogy elment volna a kedvük a játéktól, de mindent megtettünk azért, hogy előbb-utóbb megunják a kapaszkodást. Időközben egyébként visszatért Bijac, de ha nem írják ki a nevét a kivetítőre, talán észre sem vesszük, mert érdemben nem szólt hozzá a meccshez. Tudniillik mértani pontossággal lőttek neki a mieink, Vigvári Vince például a kapufát is igénybe vette, amely pontosan tudta a dolgát, illedelmesen segítette beljebb a labdát.

A horvátok veterán centereivel is megbirkóztak a magyar bekkek, de mire ezt leírtuk, Luka Loncar azért csak bepöckölte a labdát a falból… Annyi baj legyen, mert Vismeg Zsombor azonnal visszaállította a háromgólos különbséget, mire az illusztris vendégek egy emberként ugrottak talpra a lelátón, elvégre karnyújtásnyira kerültünk a négy közé jutástól. Meg is ragadta az esélyt férfiválogatottunk, Nagy Ádám villant meg kétszer, a fizikailag is elfáradó horvátok pedig végül is beletörődtek a sorsukba – nem hagytunk nekik más választást.

Az utolsó percben már pacsiztak és ölelkeztek a magyar játékosok, a cserével kiállított Kovács Péter a rajtkövek mögött ünnepelt eksztázisban. Varga Zsolt együttese ellentmondást nem tűrő játékkal 18–12-re nyert, és a címvédő Horvátországot kiejtve elődöntőbe jutott a szingapúri világbajnokságon. Ahogy a közönség skandálta: „Szép volt, fiúk!”

Folytatás kedden, magyar idő szerint 15.35-kor Szerbia ellen az elődöntőben!

NEGYEDDÖNTŐ, TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK

Olaszország–Görögország 11–17 (1–6, 1–3, 4–4, 5–4)

Spanyolország–Montenegró 14–5 (4–3, 4–1, 3–0, 3–1)

Egyesült Államok–Szerbia 9–14 (1–3, 2–3, 2–4, 4–4)