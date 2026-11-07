Vízilabda: az idén válogatott és U20-as Eb-győztes lett Hetzl Adrienn

Az UVSE vízilabdázója, Hetzl Adrienn számára kiemelkedő sikereket hozott a 2026-os esztendő. A 18 éves kiválóság a Biros Péter által irányított U20-as válogatottal Európa-bajnoki címet szerzett, a Csicsáky Vince vezette U18-asokkal negyedik lett a világbajnokságon és Cseh Sándor szövetségi kapitány meghívta a felnőtt nemzeti csapatba is, mellyel részt vett a rotterdami világkupa-selejtezőn.

„Nagyon...

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