Kiss-Gebora Flóra bronzérmes a short track junior-világkupán

Az olaszországi Bormióban zajlik a rövid pályás gyorskorcsolya junior-világkupa, amelyen eddig egy érmet nyert a magyar válogatott:

a lányok 1000 méteres versenyszámában Kiss-Gebora Flóra harmadik lett.

További három B-döntős helyezést értek el a mieink. Az 1500-as távon 13. lett Z. Molnár Borisz és Z. Molnár Natasa is, valamint hetedik a mix váltó Kiss-Gebora Flóra, Jancsó Zalán, Amschl Kíra, Z...

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