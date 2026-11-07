Kézilabda: két góllal verte a horvátokat az ifjúsági fiúválogatott

Balatonbogláron, a NEKA-n játszott felkészülési mérkőzést a magyar ifjúsági fiú kézilabda-válogatott a horvátok ellen. A félidőben még hárommal a rivális vezetett, de a második játékrészben fordított Gulyás István csapata, és 41–39-re nyert. A mieink legeredményesebb játékosa Matic Dávid volt tíz góllal.

Az együttes csütörtökön 29–28-ra kikapott Svájctól, ugyancsak Balatonbogláron.

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