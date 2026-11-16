A múlt hét végén Pécsett rendezték meg az U19-es és az U11-es országos bajnokságot.

Az U19-es fiú egyesben Ágai Zénó (VS Dunakeszi) lett a bajnok, Palkovics PéterPéter (Multi Alarm SE) pedig a második. Zénó vegyes párosban Karalyos Etelkával (Hajdúszoboszlói TSE) az oldalán állhatott a dobogó tetejére, megelőzve a Palkovics, Lujber Hédi Zsófia (Multi Aklarm SE) alkotta egységet, míg Pető Balázzsal...

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