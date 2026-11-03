Tenisz: második meccsükön is nyertek a magyarok a junior Davis-kupában
A kairói junior tenisz Davis-kupa második csoportmeccsén a magyar válogatott 2–0-re nyert Marokkó ellen.
A spanyolok elleni 2–1-es győzelem után a második csoportmeccsét is megnyerte a magyar teniszválogatott a junior Davis-kupában. A Nagy Zoltán vezette együttes kedden Marokkó verte 2–0-ra. Az első mérkőzésen Fazekas Vencel múlta felül 6:4, 2:6, 6:3-ra Samy Iraqit, míg a második összecsapáson Mokán István Damján szetthárányból fordított Reda El Aouni ellen (6:7, 6:2, 6:2).
A mieink szerdán Brazíliával...
Legfrissebb hírek
Tekvondó: kétnapos lesz az ob, sok fiatallal
Utánpótlássport
2026.11.01. 09:00