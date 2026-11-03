Tenisz: második meccsükön is nyertek a magyarok a junior Davis-kupában

A spanyolok elleni 2–1-es győzelem után a második csoportmeccsét is megnyerte a magyar teniszválogatott a junior Davis-kupában. A Nagy Zoltán vezette együttes kedden Marokkó verte 2–0-ra. Az első mérkőzésen Fazekas Vencel múlta felül 6:4, 2:6, 6:3-ra Samy Iraqit, míg a második összecsapáson Mokán István Damján szetthárányból fordított Reda El Aouni ellen (6:7, 6:2, 6:2).

A mieink szerdán Brazíliával...

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