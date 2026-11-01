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Tenisz: a világ legjobbjai között bizonyíthatnak az U16-os fiúk

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.11.01. 19:15
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Tenisz Fazekas Vencel Mokán István Damján Jóny Márk junior Davis-kupa utánpótlás utánpótlássport
Hétfőn kezdődik a junior Davis-kupa 16 csapatos döntője, amelynek mezőnyében az U16-os magyar fiú teniszválogatott is ott lesz Kairóban.

Az elődöntőig jutott és végül a negyedik helyet szerezte meg a nyáron a Mokán István Damján, Fazekas Vencel, Jóny Márk összetételű magyar válogatott az U16-os fiú teniszezők csapat Európa-bajnokságának nyolcas döntőjében.

A Nagy Zoltán vezette együttes a remek szereplésével kivívta a világdöntőbe jutást is, így ott lehet a november 2. és 8. között Egyiptomban zajló junior Davis-kupa 16 csapatos elittornáján...

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Tenisz Fazekas Vencel Mokán István Damján Jóny Márk junior Davis-kupa utánpótlás utánpótlássport
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