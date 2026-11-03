NFL: újabb Cowboys-mélypont a sosem látott összeomlás

A HÉT RANGADÓJA. A tavalyi térdsérüléséből erősen visszatérő Patrick Mahomes idei legjobb teljesítményét nyújtotta a Kansas City Denver elleni csoportrangadóján, de a Chiefs a 321 passzolt yard és a három TD ellenére is kikapott a Broncostól. A Kansas City a Seattle után a Denver ellen sem jutott el 100 futott yardig, Harrison Butker rúgó pedig továbbra is pontatlan. Az idényt öt győzelemmel kezdő Chiefs a két veresége után már csak második a csoportjában. A negyedik negyedet 11 pontos hátrányban kezdő Broncost 16. alkalommal vezette győzelemre az utolsó negyedben vagy a hosszabbításban Bo Nix, erre az első három idényében soha senki sem volt képes az NFL-ben.

A HÉT TÁMADÓJA. A Tennessee alaposan ráijesztett a Cincinnatire, a Bengals csak hosszabbítás után tudta legyőzni az Amani Hooker révén három interceptiont is jegyző Titanst. A 43 pontig jutó Cincinnatiben Joe Burrow 462 passzolt yardig jutott, öt passzolt és egy futott touchdownt szerzett, amihez hasonlót csak 1951-ben láttak a ligában, Norm Van Brocklintól.

A HÉT VESZTESE. Egyedül a Minnesota Vikings várta veretlenül a 8. fordulót, de a Detroit elleni csoportmeccs nem ígérkezett könnyűnek. Bár Justin Jefferson szenzációs touchdownt szerzett, a futójáték csak 42 yardot hozott, és a védelem sem tudta megállítani a Lionst. Bár Jared Goff idei első interceptionjét a Vikings védelme jegyezte, Jahmyr Gibbs ellen nem volt ellenszer. A futó 153, a Lions 230 futott yardot szerzett, és 19–15-re megnyerte a csoportrangadót, és felzárkózott riválisára a tabellán. Az NFC Északi csoportjának mind a négy tagja rájátszást érő helyen áll.

A HÉT ÖSSZEOMLÁSA. A Dallas Cowboys eddig 203 olyan mérkőzést játszott hazai pályán az NFL-ben, amelyen legalább 14 ponttal vezetett a záró negyedben, és egyet sem veszített el. Ám most jött az idén nagyon kellemetlen vendégnek számító Arizona, és a Jacoby Brissett helyére beálló Gardner Minshew vezérletével 24–10-ről kiegyenlített, sőt, a legvégén nyerhetett is volna a rendes játékidőben 31–30-ra, ha hat másodperccel a vége előtt Chad Ryland nem hagyja ki a jutalomrúgást. A hosszabbításban javíthatott, és 42 yardos mezőnygóllal meg is tette. A Cardinals mind az öt meccsét megnyerte a Cowboys jelenlegi stadionjában, míg az AFC Keleti csoportjának e heti nyertese a szabadnapos New York Giants volt.

A HÉT STATISZTIKÁJA. Emberemlékezet óta nem látott olyan gyatra passzjátékot az NFL, mint amit a Tampa Bay és az Atlanta produkált a zivataros Észak-Floridában. Michael Penix, a Falcons irányítója 24 passzkísérletének csupán a harmada, azaz nyolc volt sikeres, míg négy labdáját a Buccaneers védői halászták le. A Tampa Bay védői így néggyel több elkapással zárták a napot, mint támadó csapattársaik, Baker Mayfield ugyanis háromszor próbált passzolni (azaz kevesebbszer, mint ahányszor atlantai kollégája eladta a labdát), és egyik sem járt sikerrel. A futójáték viszont működött, a földön 324 yardig jutott a Bucs. 1974 óta először nyert meccset NFL-csapat sikeres passz nélkül, és 1945 óta először nyert több mint tíz ponttal sikeres passz nélkül. „A győzelemért bármit megteszek, csak az számít, hogy mi nyerjünk” – mondta Mayfield, akit kárpótolt a siker a furcsa statisztikai mutatója miatt.

A HÉT ÜZLETE. A Chicago Bears a héten két első és egy negyedik körös draftcetlit adott Jeffery Simmonsért a Tennessee Titansnek abban a reményben, hogy a belső védőfalember hasonló hatással lesz majd a védelmére, mint a Cincinnati Bengals esetében Dexter Lawrence (aki vasárnap a Titans elleni mérkőzést lezárta a sackjével). Simmons a Seattle otthonában debütált a Bearsben, és az első játékok egyikében földre vitte a passzolni készülő Sam Darnoldot, és a későbbiekben is domináns teljesítményt nyújtott, fontos szerepe volt a 34–17-es győzelem kiharcolásában. A Chicago hárommeccses győzelemsorozatot épített, és joggal bízhat benne, hogy a sztárvédővel kiegészítve a bajnoki esélyesek közé tartozik.

A HÉT VISSZAHORDÁSA. A Las Vegas Raiders szoros meccsen győzte le a New York Jetset. A nevadai sikerhez kellett Dylan Laube is, az ő nevéhez fűződik az idény első touchdownja kickoff visszahordásból.

DYLAN LAUBE 95-YARD HOUSE CALL ON THE KICKOFF! LVvsNYJ on FOX/FOX One Stream on @NFLPlus https://t.co/OrMDJO34MD — NFL (@NFL) November 1, 2026

A HÉT DOMINANCIÁJA. Ami a különleges mezeket illeti, ízlés kérdése, kinek melyik jön be, a Jacksonville Jaguars vasárnapi felszerelése is igencsak megosztotta a közönséget. Bár arról lehet vitázni, hogy a kék sisak, vajszínű felső és fekete nadrág kombó mennyire menő, az nem volt kérdés, hogy a csapat győzni fog az újraépítés kezdetén álló Indianapolis ellen. A Jaguars támadósorában egy rekord született, Bhayshul Tuten a klub első játékosaként 100 futott, 50 elkapott yardot jegyzett, és mindkét kategóriában touchdownt is elért.

Bhayshul Tuten (jobbra) klubrekordot döntött a Jaguarsban (Fotó: Getty Images)

A HÉT BALSZERENCSÉJE. Bokasérülése után egy hónapos kényszerpihenő után tért vissza a Baltimore-ba Lamar Jackson, aki a Buffalo Bills ellen hüvelykujjsérülést szenvedett. Nélküle kikapott a Ravens, de ami még ennél is aggasztóbb, hogy az irányítót műteni kell, legalább egy újabb hónapig nem játszhat. A 4–4-es mérleggel a csoportja utolsó helyén álló Baltimore-ban Tyler Huntley is megsérült, a meccset az újonc Joe Fagnano fejezte be. Mivel a Ravensnek már csütörtökön játszania kell a Jacksonville ellen, könnyen lehet, hogy az elsőéves kezd majd a következő fordulóban.

A HÉT AGGODALMA. A Detroit–Minnesota mérkőzésen egy szerelés közben súlyos nyaksérülést szenvedett Jack Campbell, a Lions linebackere, akit eszméletét vesztette, s hosszan ápoltak a pályán, mielőtt mentővel kórházba szállították. A csapattársai közül többen is sírva fakadtak. A klub a család kérésére nagyon kevés információt osztott meg Campbell állapotáról, ami nagyon aggasztó hír. A legutóbbi közlemény szerint javuló tendenciát mutat, de még mindig nem derült ki pontosan, milyen a 26 éves játékos állapota.

NFL

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Péntek

Green Bay Packers–Carolina Panthers 27–19

Vasárnap kora este

Cincinnati Bengals–Tennessee Titans 43–36 – hosszabbítás után

Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts 42–7

Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns 27–6

Buffalo Bills–Baltimore Ravens 36–10

Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons 16–0

Detroit Lions–Minnesota Vikings 19–15

Dallas Cowboys–Arizona Cardinals 30–33 – hosszabbítás után

New York Jets–Las Vegas Raiders 33–38

Vasárnap késő este

Los Angeles Rams–Los Angeles Chargers 24–9

Denver Broncos–Kansas City Chiefs 28–24

Miami Dolphins–New England Patriots 19–24

Washington Commanders–Philadelphia Eagles 27–10

Kedd

Seattle Seahawks–Chicago Bears 17–34

Szabadnapos: Houston Texans, New Orleans Saints, New York Giants, San Francisco 49ers

A 9. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Jacksonville Jaguars–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Cincinnati Bengals–Atlanta Falcons, Madrid (Tv: Arena4)

19.00: New York Jets–Kansas City Chiefs

19.00: Detroit Lions–Miami Dolphins

19.00: Dallas Cowboys–Indianapolis Colts

19.00: New York Giants–Philadelphia Eagles

19.00: Los Angeles Rams–Washington Commanders (Tv: Arena4)

19.00: Cleveland Browns–New Orleans Saints

19.00: Denver Broncos–Carolina Panthers

22.05: Houston Texans–Los Angeles Chargers

22.25: Las Vegas Raiders–San Francisco 49ers

22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks

22.25: Green Bay Packers–New England Patriots (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Minnesota Vikings–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans