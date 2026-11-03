Háromhetes kihagyás vár Lang Ádámra – hivatalos

A klub beszámolója szerint a 70-szeres válogatott védőnek a Puskás Akadémia elleni idegenbeli meccsen sérült meg egy blokkolás során a combhajlító izma, s előreláthatólag három hét múlva térhet vissza a hajdúságiak edzéseire. DVSC továbbá közölte, hogy Szécsi Márk vádlisérülés miatti rehabilitációja továbbra is folyamatban van, Macsó Máté egy-két héten belül visszatérhet az edzésekre, Vajda Botond továbbra is rehabilitációs munkát végez, míg Kusnyir Erik szerdától már teljes értékű munkát végezhet a csapattal.