Russell megszólalt az eltűnése után: Eljött a megfelelő pillanat, hogy őszintén, szívből beszéljek

George Russell múlt vasárnap kénytelen volt végignézni, ahogyan ifjú csapattársa, Andrea Kimi Antonelli megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, és történelmet ír, miközben ő újabb csalódást keltő versenyt teljesített. A brit pilóta nem is állt a média rendelkezésére a leintés után, amiért a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) pénzbírságot szabott ki a Mercedesnek.

Russell kedden az Instagram-oldalán érzelmes posztban tekintett vissza karrierje eddigi legnehezebb idényére. „Úgy érzem, eljött a megfelelő pillanat, hogy őszintén, szívből beszéljek. Az idény pontosan úgy kezdődött, ahogyan reméltem, ám a balszerencse és a gyenge teljesítmények miatt nagyon hamar kisiklottak a dolgok. Ez volt pályafutásom első olyan igazi szezonja, amelyben több volt a rossz napom, mint a jó.”

„Nehéz volt ezt feldolgozni? Igen, nagyon. Nehéz volt hétről hétre újra talpra állni? Igen, nagyon. Voltak időszakok, amikor össze voltam zavarodva? Gyakran. Annyit tudok biztosan, hogy mindent beleadtam, de 2026 nem az én évem volt. Szeretnék őszintén gratulálni Kiminek az egészen elképesztő idényéhez. Teljes mértékben megérdemled a világbajnoki címet. Köszönöm a csapatnak, hogy az idén a legjobb autót, valamint erőforrást biztosította nekünk. Inspiráló volt látni, ahogyan négy nehéz éven át mindenki összefogott, hogy a Mercedest újra a csúcsra juttassa.”

„Most már csak azt ígérhetem, hogy az idény hátralévő részében és a következő szezonban is mindent megteszek azért, hogy visszanyerjem azt a formámat, amelyet pályafutásom nagy részében képes voltam hozni. Remélhetőleg némi szerencse is visszatér mellém. Köszönöm mindenkinek a támogatást.”