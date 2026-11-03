Russell megszólalt az eltűnése után: Eljött a megfelelő pillanat, hogy őszintén, szívből beszéljek

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.03. 18:01
Russell elismerte, sokszor nehéz volt talpra állnia egy-egy hétvége után (Fotó: AFP)
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F1 Mexikóvárosi Nagydíj George Russell Formula–1 Mercedes
A Mercedes brit versenyzője, George Russell érzelmes posztot írt a Mexikóvárosi Nagydíj után, amelyen csapattársa, Andrea Kimi Antonelli megszerezte pályafutása első világbajnoki címét.

George Russell múlt vasárnap kénytelen volt végignézni, ahogyan ifjú csapattársa, Andrea Kimi Antonelli megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, és történelmet ír, miközben ő újabb csalódást keltő versenyt teljesített. A brit pilóta nem is állt a média rendelkezésére a leintés után, amiért a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) pénzbírságot szabott ki a Mercedesnek.

Russell kedden az Instagram-oldalán érzelmes posztban tekintett vissza karrierje eddigi legnehezebb idényére. „Úgy érzem, eljött a megfelelő pillanat, hogy őszintén, szívből beszéljek. Az idény pontosan úgy kezdődött, ahogyan reméltem, ám a balszerencse és a gyenge teljesítmények miatt nagyon hamar kisiklottak a dolgok. Ez volt pályafutásom első olyan igazi szezonja, amelyben több volt a rossz napom, mint a jó.”

„Nehéz volt ezt feldolgozni? Igen, nagyon. Nehéz volt hétről hétre újra talpra állni? Igen, nagyon. Voltak időszakok, amikor össze voltam zavarodva? Gyakran. Annyit tudok biztosan, hogy mindent beleadtam, de 2026 nem az én évem volt. Szeretnék őszintén gratulálni Kiminek az egészen elképesztő idényéhez. Teljes mértékben megérdemled a világbajnoki címet. Köszönöm a csapatnak, hogy az idén a legjobb autót, valamint erőforrást biztosította nekünk. Inspiráló volt látni, ahogyan négy nehéz éven át mindenki összefogott, hogy a Mercedest újra a csúcsra juttassa.”

„Most már csak azt ígérhetem, hogy az idény hátralévő részében és a következő szezonban is mindent megteszek azért, hogy visszanyerjem azt a formámat, amelyet pályafutásom nagy részében képes voltam hozni. Remélhetőleg némi szerencse is visszatér mellém. Köszönöm mindenkinek a támogatást.”

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A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli*380
2. Max Verstappen261
3. Lewis Hamilton259
4. George Russell250
5. Charles Leclerc245
6. Lando Norris221
7. Oscar Piastri144
8. Isack Hadjar107
9. Liam Lawson83
10. Pierre Gasly42
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman23
14. Gabriel Bortoleto14
15. Nico Hülkenberg13
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
21.Hirakava Rjó1
*:már világbajnok.
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes630
2. Ferrari504
3. Red Bull-Ford382
4. McLaren-Mercedes365
5. Racing Bulls-Ford108
6. Alpine-Mercedes69
7. Haas-Ferrari31
8. Audi27
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0
6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.128
2. szabadedzés1. Leclerc 1:17.827
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.600
Időmérő1. Hamilton 1:16.514
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00

 

 

F1 Mexikóvárosi Nagydíj George Russell Formula–1 Mercedes
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