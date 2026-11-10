Az ETO 10 gólos győzelemmel jutott be a férfi kézilabda Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé
Bár 2–6-tal kezdett az Ózd, az első félidő még szorosan alakult, s a szünet után döntetlen is volt az állás (14–14). Az utolsó negyedórában azonban ellépett az ETO, az utolsó nyolc percben már be sem találtak a hazaiak (24–34). A negyeddöntőbe jutó győrieknél Hári Levente 10 lövésből 10 gólt szerzett.
Korábban a Csurgó, a Gyöngyös és a PLER harcolta ki a nyolc közé kerülést, míg a Veszprém és a Szeged alapból csak a negyeddöntőben kapcsolódik be a küzdelmekbe.
FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
ÓAM-Ózdi KC (NB I/B)–ETO University HT 24–34 (12–14)
SZERDÁN JÁTSSZÁK
18.00: Balatonfüredi KSE–Szigetszentmiklósi KSK
18.30: Budai Farkasok-Rév–Mol Tatabánya KC
NOVEMBER 6-ÁN JÁTSZOTTÁK
DEAC (NB I/B)–Csurgói KK 25–28 (13–16)
PLER-Budapest–Eger 28–27 (15–12)
NOVEMBER 5-ÉN JÁTSZOTTÁK
HE-DO B.Braun Gyöngyös–Bepelog Dabas 38–31 (23–17)