Az ETO 10 gólos győzelemmel jutott be a férfi kézilabda Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.10. 20:04
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Negyeddöntős az ETO (Fotó: gyorietouni.hu)
Címkék
férfi kézilabda Magyar Kupa ETO University HT férfi kézilabda MK
Az ETO University HT jutott be a férfi kézilabda Magyar Kupa negyeddöntőjébe, mivel 34–24-re nyert a másodosztályú Ózd vendégeként.

Bár 2–6-tal kezdett az Ózd, az első félidő még szorosan alakult, s a szünet után döntetlen is volt az állás (14–14). Az utolsó negyedórában azonban ellépett az ETO, az utolsó nyolc percben már be sem találtak a hazaiak (24–34). A negyeddöntőbe jutó győrieknél Hári Levente 10 lövésből 10 gólt szerzett.

Korábban a Csurgó, a Gyöngyös és a PLER harcolta ki a nyolc közé kerülést, míg a Veszprém és a Szeged alapból csak a negyeddöntőben kapcsolódik be a küzdelmekbe.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
ÓAM-Ózdi KC (NB I/B)–ETO University HT 24–34 (12–14)

SZERDÁN JÁTSSZÁK
18.00: Balatonfüredi KSE–Szigetszentmiklósi KSK
18.30: Budai Farkasok-Rév–Mol Tatabánya KC

NOVEMBER 6-ÁN JÁTSZOTTÁK
DEAC (NB I/B)–Csurgói KK 25–28 (13–16)
PLER-Budapest–Eger 28–27 (15–12)
NOVEMBER 5-ÉN JÁTSZOTTÁK
HE-DO B.Braun Gyöngyös–Bepelog Dabas 38–31 (23–17)

 

férfi kézilabda Magyar Kupa ETO University HT férfi kézilabda MK
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