Egy lépésre a férfi röplabda BL főtáblájától a Fino Kaposvár

Kicsit nehezen lendültek játékba a kaposvári játékosok az osztrák Hartberg elleni, idegenbeli BL-visszavágón, amit ki is használt a hazai csapat és a meccs elején meglépett négy ponttal. A szett közepére aztán már megszokták a csarnokot Magyar Bálinték és előbb fordítottak, majd ők húztak el négy ponttal, s végül 17:21 után már nem engedtek újabb pontot ellenfelüknek (17:25).

A második játszmában már a magyar együttes vitte a prímet, s ha nem is sokkal, de két-három ponttal rendre meg tudott lépni. A hazaiak azonban a szett végjátékában mindent beleadtak, hiába jutott a Fino két játszmalabdához, mindkettőt hárították, majd a ráadásban újabb kettőt, azonban 26:26 után sorozatban kétszer is a Fino volt eredményes, ezzel pedig megduplázva előnyét már csak egy nyert szettre volt a továbbjutástól (26:28).

Ez egyben azt is jelentette, hogy az osztrákok innentől kezdve már nem veszthettek játszmát, ha még valamit keresni akartak a BL-ben. Küzdöttek is becsülettel a harmadik felvonásban, többször a vezetést is átvették, sőt két ponttal is mentek már. A kaposváriakat azonban nem lehetett lerázni és 13:13 után sorozatban négy pontot szereztek. Ez már sok(k) volt a házigazdáknak, a csapat szinte teljesen szétesett és a vendégek tetszés szerint érték el pontjaikat. Végül nyolc mérkőzéslabdához jutottak, s bár az első kettőt kivédekezte a Hartberg, a harmadik után boldogan ölelkeztek össze a kaposvári játékosok (18:25).

A Fino így már egy lépésre van a Bajnokok Ligája főtáblájától, ahol magyar férficsapat még soha nem szerepelt. Ellenfele a horvát Mladost Zagreb és a bolgár Levszki Szófia párharcának győztese lesz. Az első meccset Zágrábban a horvátok nyerték 3:1-re, a visszavágót szerdán játsszák Szófiában.

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

TSV RAIFFEISEN HARTBERG (osztrák)–FINO KAPOSVÁR 0:3 (–17, –26, –18)

Hartberg, 1183 néző. V: Daniil (ciprusi), Sikanjic (liechtensteini)

HARTBERG: Thaller 2, Ecker 4, Hensel 1, Knezevic 8, Demirovic 7, Scheiblhofer 1. Csere: Glatz (liberó), Dionis, RATZ-MICHAL 9, Mülleder 4, Steinböck 1. Edző: Markus Hirczy

FINO: BÖGÖLY 11, Grigoriev 8, Magyar 2, Dávid 2, CAMPBELL 9, STEELE 17. Csere: Jorge Feliciano (liberó). Edző: Zoran Kedacic

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 3:2, 7:3, 8:6, 9:11, 12:12, 13:17, 17:21. 2. játszma: 0:2, 3:3, 5:7, 9:12, 14:15, 16:19, 22:22, 22:24. 3. játszma: 0:1, 4:3, 5:6, 9:7, 10:12, 13:13, 14:21, 16:24

Továbbjutott: a Fino Kaposvár kettős győzelemmel (6:0)

MESTERMÉRLEG

Zoran Kedacic: – Nagyon keményen dolgoztunk az elmúlt héten, úgyhogy a továbbjutás nem lepett meg. Az eredmény, hogy ez három játszmában sikerült, az viszont igen, mivel idegenben mindig sokkal nehezebb játszani, pláne egy olyan meccsen, ahol a továbbjutás is eldől. Ez az eredmény picit csalóka, mert egyáltalán nem volt ilyen sima a párharc, de a játékosaim mindent megtettek a győzelemért és minden dicséretet megérdemelnek.