NS-infó: a Leverkusen nem engedte el az MTK edzőkiszemeltjét – spanyol tréner jöhet

Hétfőn először a Nemzeti Sport Online írt arról, hogy az MTK-nál elsősorban külföldi edzőben gondolkodnak, és úgy tudjuk, több szakemberrel, illetve képviselőikkel is egyeztettek már a klub vezetői. Úgy tudjuk, az első számú kiszemelt a német Bayer Leverkusen U19-es csapatát irányító, 51 éves holland Patrick Greveraars volt, aki csapatával mind a 11 korosztályos német bajnoki meccsen győzött ebben az idényben, és a szakember is hajlott volna a váltásra, de a gyógyszergyári klub nem járult hozzá, hogy a szakember felbontsa 2028-ig szóló szerződését.

Úgy tudjuk, az MTK továbbra is olyan külföldi edzőben gondolkodik, aki jelentős tapasztalatokat szerzett utánpótlás-nevelés terén, van akadémiai tapasztalata.

Hétfői cikkünk óta szurkolói forrásokban is megjelentek találgatások, kik lehetnek a szóban forgó jelöltek. Információink szerint egy fiatal spanyol szakember az első számú kiszemelt, aki megfelel a fenti kritériumoknak, még nem született vele megegyezés, de ez akár néhány órán belül is változhat.

Ugyanakkor értesüléseink szerint nem a klubbal szurkolói forrásokban hírbe hozott, a korábban Debrecenben, jelenleg pedig az AC Milan utánpótlásában dolgozó Sergio Navarróról van szó, és bár a hétvégén a helyszínen látta az MTK–Honvéd bajnokit, a korábban több magyar klubnál dolgozó, szerb-magyar Tomiszlav Szivics sincs képben a fővárosiaknál (ahogy más délszláv edző sincs).