NS-infó: a Leverkusen nem engedte el az MTK edzőkiszemeltjét – spanyol tréner jöhet

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.11.10. 08:55
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Patrick Greveraars volt az MTK egyik kiszemeltje a vezetőedzői posztra, de klubja nem engedte el (Fotó: bayer04.de)
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MTK NB I Patrick Greveraars
A Nemzeti Sport Online értesülései szerint jelenleg egy spanyol szakember az első számú jelölt az új vezetőedzőt kereső MTK labdarúgócsapatánál, miután a Leverkusen U19-es csapatát irányító holland Patrick Greveraars hiába jött volna, klubja nem engedte el.

 

Az MTK labdarúgócsapata múlt héten jelentette be Pinezits Máté vezetőedző leváltását, a Honvéd elleni legutóbbi bajnokin (2–2) megbízott edzőként Kanta József irányította a csapatot, de a fővárosi klub már keresi új szakvezetőjét.

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A Kazincbarcikától távozó Kuttor Supka Attila helyére érkezik. Az MTK-nál még nem született meg a végleges döntés az új edzőről.

Hétfőn először a Nemzeti Sport Online írt arról, hogy az MTK-nál elsősorban külföldi edzőben gondolkodnak, és úgy tudjuk, több szakemberrel, illetve képviselőikkel is egyeztettek már a klub vezetői. Úgy tudjuk, az első számú kiszemelt a német Bayer Leverkusen U19-es csapatát irányító, 51 éves holland Patrick Greveraars volt, aki csapatával mind a 11 korosztályos német bajnoki meccsen győzött ebben az idényben, és a szakember is hajlott volna a váltásra, de a gyógyszergyári klub nem járult hozzá, hogy a szakember felbontsa 2028-ig szóló szerződését.

Úgy tudjuk,  az MTK továbbra is olyan külföldi edzőben gondolkodik, aki jelentős tapasztalatokat szerzett utánpótlás-nevelés terén, van akadémiai tapasztalata.  

Hétfői cikkünk óta szurkolói forrásokban is megjelentek találgatások, kik lehetnek a szóban forgó jelöltek. Információink szerint egy fiatal spanyol szakember az első számú kiszemelt, aki megfelel a fenti kritériumoknak, még nem született vele megegyezés, de ez akár néhány órán belül is változhat.   

Ugyanakkor értesüléseink szerint nem a klubbal szurkolói forrásokban hírbe hozott, a korábban Debrecenben, jelenleg pedig az AC Milan utánpótlásában dolgozó Sergio Navarróról van szó, és bár a hétvégén a helyszínen látta az MTK–Honvéd bajnokit, a korábban több magyar klubnál dolgozó, szerb-magyar Tomiszlav Szivics sincs képben a fővárosiaknál (ahogy más délszláv edző sincs).

2026. november 3.

MTK

Pinezits Máté helyett ideiglenesen Kanta József 
2026. november 8.

Kisvárda

Supka Attila helyett Kuttor Attila
EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I-BEN, A 2026–2027-ES IDÉNYBEN

 

 

MTK NB I Patrick Greveraars
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