NFL: rossz játékkal is tud nyerni a Bears – ez a legjobbak ismérve

A HÉT GYŐZELME. A Chicago Bears idei legrosszabb meccsét játszva is felül tudott kerekedni a Tampa Bay Buccaneersen. Caleb Williams NFL-karrierje során először négyszer is elpasszolta a labdát, de szerencséjére a túloldalon ezt Baker Mayfield is kétszer megtette az idény eddigi legtöbb interceptiont hozó mérkőzésén. A forduló egyik legizgalmasabb összecsapását végül Cairo Santos utolsó másodperces mezőnygóljával nyerte meg a Bears, amely 7–2-re javította mérlegét a liga legerősebb csoportjában, amelynek a negyedik helyén álló Green Bay is kétszer annyi meccset nyert meg, mint amennyit elveszített.

A HÉT REKORDJA. A Kansas City két vereség után a Jets ellen újra győzött, ráadásul Patrick Mahomes és Travis Kelce rekordot döntött, Philip Riverst és Antonio Gatest megelőzve immár ők az NFL történetének legtöbb sikeres passzolt yardját jegyző irányító, tight end páros (9360). A Chargers duójának ez 14 év alatt jött össze, míg Mahomes és Kelce nyolc és fél idénynél tart. A Chiefs számára nem várt izgalom is került a meccsbe, Mahomes könyöksérülést szenvedett, de végül egy játékot sem kellett kihagynia miatta.

A HÉT HULLÁMVASÚTJA. Braden Mann, a Philadelphia puntere szélsőséges mérkőzést zárt a New York Giants ellen. Előbb 86 yardos rúgást mutatott be, amellyel az Eagles 8 yardos vonalától a Giants hatyardosáig repült-pattogott-gurult a labda. Ilyen hosszú puntot 2001 óta nem láttak az NFL-ben (az Eagles rekordját a punterből lett irányító, Randall Cunningham tartja 1989-es 91 yardosával). Mann ezután a második félidőben puntolt egy mínusz két yardosat is, miután a snapet követően kicsúszott a kezéből a labda, és éppen, hogy össze tudta szedni.

Braden Mann with an 86-yard punt and a -2 yard punt in the same game. 😳 https://t.co/QbQHsTnE9Q — SPORTSRADIO 94WIP (@SportsRadioWIP) November 8, 2026

A HÉT VESZTESEI. A Los Angeles Chargers továbbra is nyeretlen, a Houston Texanstól vereséget szenvedő csapat 2000 óta először áll nyolc meccs után 0–8-as mérleggel. A 26 évvel ezelőtti csapat keretében csereirányítóként ott volt Jim Harbaugh, a jelenlegi vezetőedző is. Mike McDaniel támadókoordinátor már nem a pálya széléről, hanem fentről, bokszból irányította Justin Herbertéket, de az eredmény nem változott. Az sem jelenthet vigaszt, hogy október 11. óta először szerzett touchdownt a Chargers. A következő fordulóban azzal a Ravensszel találkozik a Los Angeles, amelyben Jacoby Brissett a negyedik különböző kezdőirányító lehet idén.

A HÉT BETEGE. A Houston Texansnak nagy szerencséje, hogy a Chargersszel hozta össze őket a sorsolás, C. J. Stroud ugyanis napok óta gyengélkedett, és vasárnap sem érezte jól magát. Így is eljutott öt touchdownpasszig (az egyiket Tank Dellnek adta, a súlyos sérülés után visszatérő elkapó csaknem két év után szerzett TD-t), és a 44–22-es győzelem után a meccsét Michael Jordan 1997-es nagydöntőbeli ötödik mérkőzéséhez hasonlították, amelyen betegen 38 pontig jutott. „Azért még nem vagyok azon a szinten. De talán egyszer” – mondta Stroud.

A HÉT VISSZATÉRŐJE. Az idény előtt az egyik slágertéma volt a Los Angeles Rams védőduója. Myles Garrett Clevelandből érkezett, Aaron Donald pedig a visszavonulását függesztette fel, hogy együtt segítsék bajnoki címhez a Ramst. Ám Donald az idény elejére még nem állt készen, Garrett pedig megsérült. Héthetes kihagyás után Garrett a Washington ellen tért vissza, és először állt Donald mellett a védőfalban. A volt clevelandi három sackkel segítette győzelemhez a csapatot, amely először áll pozitív mérleggel (5–4), de Puka Nacua sérülése miatt aggódnia kell.

A HÉT KÜLDETÉSE. Egy hete súlyos nyaksérülést szenvedett Jack Campbell, a Detroit Lions linebackere, akiért egy emberként aggódott az NFL-társadalom. Napok elteltével kiderült, hogy Campbell nemcsak, hogy mindenét tudja mozgatni, elhatározása, hogy visszatérjen a pályára. A csapat a Miami ellen érte akart nyerni, a társak a 46-os mezében érkeztek a stadionba, a Lionshoz méltón négy negyedik kísérletet is sikeresen hajtottak végre, és 19–9-re nyertek. „Egész héten azt mondtuk, hogy a hatodik győzelmünk a 46-osért lesz, és meg is csináltuk Jackért” – mondta Dan Campbell vezetőedző a meccs után.

For 4️⃣6️⃣ https://t.co/43xSI718tJ — Detroit Lions (@Lions) November 8, 2026

A HÉT LABDASZERZÉSE. A Denver Broncos szoros meccset nyert meg a Carolina Panthers vendégeként, és a győzelemhez kellett Devon Key labdaszerzése is. A játékvezetők először úgy látták, hogy a földről pattant a labda a denveri védő kezébe, de Sean Payton videós visszajátszást követelt, és nyilvánvalóvá vált, hogy Tommy Tremble kezéről került a labda Keyhez. Az előnye növeléséért hajtó Pantherstől a Broncoshoz került a labda, és a Denver a záró negyeben megfordította a mérkőzést. A Broncos zsinórban 16 alapszakaszmeccset nyert meg legfeljebb nyolc ponttal, ami NFL-rekord.

Perfect place at the perfect time! Devon Key with an improbable INT for the @Broncos! DENvsCAR on CBS/Paramount+ Stream on @NFLPlus https://t.co/AnjjfvlHFi — NFL (@NFL) November 8, 2026

A HÉT AJÁNDÉKA. A Cincinnati Bengals Madridban győzte le az Atlantát, Joe Burrow és társai igazi gálaelőadást tartottak a Bernabéu-stadionban, és a touchdownokat is az alkalomhoz illően ünnepelték meg: Ja'Marr Chase és Tee Higgins bikaviadalt utánzott, Burrow Neymart idézte az örömével. A legnagyobb hatása annak volt, amikor Higgins a Bengals harmadik TD-je után egy kisfiúnak adta a labdát.

LOOK AT THE REACTION FROM THIS YOUNG #BENGALS FAN IN MADRID AFTER TEE HIGGINS GAVE HIM HIS TOUCHDOWN BALL. 🥹🥹🥹 https://t.co/HRw0PoiY2f — MLFootball (@MLFootball) November 8, 2026

A HÉT IKREI. A Bengals–Falcons összecsapáson egy kanadai ikerpár is szerepet kapott, Chase Brown, a Cincinnati futója fivére, Sidney Brown safety ellen lépett pályára. Nem ez volt az első alkalom, hogy csapataik találkoztak, de Sidney most először szerelte Chase-t NFL-meccsen. És mindehhez Madridig kellett utazniuk. (A Downs testvérpár is egymás ellen játszott, a dallasi Caleb azonban egyszer sem szerelte az indianapolisi Josht.)

Sydney Brown tackling Chase Brown. Canadian on Canadian crime. 🇨🇦😂 https://t.co/C8FUXHnr21 — Hard Rock Bet Canada (@hardrockbetca) November 8, 2026

NFL, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

Péntek

Baltimore Ravens–Jacksonville Jaguars 10–33

Vasárnap kora este

Atlanta Falcons–Cincinnati Bengals, Madrid 17–34

Indianapolis Colts–Dallas Cowboys 23–27

Kansas City Chiefs–New York Jets 35–12

Miami Dolphins–Detroit Lions 9–19

Philadelphia Eagles–New York Giants 11–19

Washington Commanders–Los Angeles Rams 13–20

New Orleans Saints–Cleveland Browns 23–22 – hosszabbítás után

Carolina Panthers–Denver Broncos 21–26

Vasárnap késő este

Los Angeles Chargers–Houston Texans 22–44

San Francisco 49ers–Las Vegas Raiders 38–17

Seattle Seahawks–Arizona Cardinals 17–3

New England Patriots–Green Bay Packers 27–45

Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers 27–24

Kedd

Minnesota Vikings–Buffalo Bills 6–23

Szabadnapos: Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans

A 10. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: New York Giants–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Detroit Lions–New England Patriots, München (Tv: Arena4)

19.00: New Orleans Saints–Carolina Panthers

19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins

19.00: Cleveland Browns–Houston Texans

19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars

19.00: New York Jets–Buffalo Bills

19.00: Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs

22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

22.05: Las Vegas Raiders–Seattle Seahawks

22.25: Dallas Cowboys–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Chicago Bears, Denver Broncos, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers