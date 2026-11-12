Kosár: ők voltak a legjobb U20-as fiatalok eddig az NB I/A-csoportban

1. DRAHOS LEILA (2007-ES SZÜLETÉSŰ, ELTE BEAC Újbuda)

Toplistánk első helyezettje nem is lehetne más, mint a BEAC 19 éves pontgyárosa, Drahos Leila, aki

utánpótláskorúként több héten át volt a női felnőttélvonal legeredményesebb játékosa,

és meccsenkénti 19,3 pontjával jelenleg is a második ezen a téren. A hatékonyságát pedig jól jelzi, hogy 23,1-es VAL-mutatójával az ötödik legjobb a teljes mezőnyben...

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