Kosár: ők voltak a legjobb U20-as fiatalok eddig az NB I/A-csoportban
Sorra vettük, hogy kik teljesítettek eddig a legjobban a 2007-es születésű vagy annál fiatalabb játékosok – tehát az utánpótlás-válogatottak – közül a női NB I/A-csoportos kosárlabda-bajnokság alapszakaszában.
1. DRAHOS LEILA (2007-ES SZÜLETÉSŰ, ELTE BEAC Újbuda)
Toplistánk első helyezettje nem is lehetne más, mint a BEAC 19 éves pontgyárosa, Drahos Leila, aki
utánpótláskorúként több héten át volt a női felnőttélvonal legeredményesebb játékosa,
és meccsenkénti 19,3 pontjával jelenleg is a második ezen a téren. A hatékonyságát pedig jól jelzi, hogy 23,1-es VAL-mutatójával az ötödik legjobb a teljes mezőnyben...
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