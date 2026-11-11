Vívás: Grósz Roland megőrizné helyét a junior tőrválogatottban

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.11.11. 16:11
null
Címkék
vívás Grósz Roland utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A 18 éves tőröző, Grósz Roland ebben az évadban is ott lenne a junior vívók világversenyein.

A múlt évadban már a felnőttek között is figyelemre méltó eredményeket ért el a Budapesti Honvéd 18 éves tőrvívója, Grósz Roland. Azok közül is kiemelkedik, hogy a legutóbbi felnőtt országos bajnokságon

az utánpótlásból a legjobb teljesítményt mutatta be a bravúrosan megszerzett ezüstérmével.

Az ob-n az ígéret a nyolc közé jutása után elsőéves juniorként zsinórban vívott a vb-bronzérmes válogatott...

tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n

vívás Grósz Roland utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Úszás: Antal Dávid „hátára vette” Kós Hubert csúcsát

Utánpótlássport
1 órája

U21: Telkiben készül az új válogatott

Utánpótlássport
7 órája

Ökölvívás: ha nincs balegyenes, fényesebb az érem?

Utánpótlássport
9 órája

A párbajtőröző Horváth Lotti is aranyérmet nyert az ifjúsági olimpián

Egyéb egyéni
Tegnap, 16:56

A Gyémántgyurmától a bajnokformálásig – Dancsházy-Nagy Tamás az olimpiai arany után újabb sportolókat segít a csúcsra jutni

Egyéb egyéni
Tegnap, 15:45

Labdarúgás: több mint 1370 fiatalperc az NB I 13. fordulójában

Utánpótlássport
Tegnap, 9:02

Vívás: Antal Máté és Sárvári Rita a juniorbajnok párbajtőrben

Utánpótlássport
2026.11.09. 09:02

Rövid pályás gyorskorcsolya: Amschl Kíra Judit bronzérmes Bormióban

Utánpótlássport
2026.11.08. 20:45