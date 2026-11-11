Vívás: Grósz Roland megőrizné helyét a junior tőrválogatottban
A 18 éves tőröző, Grósz Roland ebben az évadban is ott lenne a junior vívók világversenyein.
A múlt évadban már a felnőttek között is figyelemre méltó eredményeket ért el a Budapesti Honvéd 18 éves tőrvívója, Grósz Roland. Azok közül is kiemelkedik, hogy a legutóbbi felnőtt országos bajnokságon
az utánpótlásból a legjobb teljesítményt mutatta be a bravúrosan megszerzett ezüstérmével.
Az ob-n az ígéret a nyolc közé jutása után elsőéves juniorként zsinórban vívott a vb-bronzérmes válogatott...
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