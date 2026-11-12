Vívás: hat magyar a 64 között a férfi párbajtőrözők berni vk-viadalán

Koch Máté, Nagy Dávid és Andrásfi Tibor a férfi párbajtőrözők berni világkupaversenyének 16 kiemeltje közé tartozik, így ők igazoltan maradtak távol a viadal első napjától.

A selejtezőben viszont pástra lépett tovább kilenc magyar, köztük a kiemeltek közül kicsúszó Siklósi Gergely is. 2019 egyéni világbajnoka a csoportkörben még nem volt az igazi, ezért három, egyeneses kieséses asszót kellett megnyernie ahhoz, hogy csatlakozzon a főtáblán olimpiai bajnok társaihoz – megtette.

Ugyanígy sikerrel jutott túl a „darálón” Keszthelyi Zsombor és Kovács Gergely is, így a három kiemelt magyar mellé további három lépett a berni főtáblára.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, BERN

Párbajtőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Koch, Nagy D., Andrásfi (kiemeltek), Keszthelyi 4 győzelem/2 vereség, 4/2, Osman-Touson 4/2, Bakos 4/2, Császár 4/2, Siklósi 3/3, Somody 3/3, Pelle 3/3, Csabai 3/3. A 128 közé jutásért: Keszthelyi–Priinits (észt) 15:10, Siklósi–Coufal (cseh) 15:4, Kovács G.–Lehtinen (finn) 15:5, Császár–Gusman (argentin) 15:12, Pelle–Osman-Touson 15:10, E. Imrek (amerikai)–Somody 15:13, Aebersold (svájci)–Bakos 15:14, R. Tulen (holland)–Csabai 15:7. A 96 közé jutásért: Keszthelyi–Hartmann (osztrák) 15:9, Siklósi–Johanides (szlovák) 15:10, Kovács G.–Lugo (venezuelai), Murajama (japán)–Pelle 15:14, Sarlaimov (kazah)–Császár 15:12. A 64 közé jutásért: Keszthelyi–Deng (német) 15:14, Siklósi–Vilensky (izraeli) 15:4, Kovács G.–Strong (amerikai) 15:8