Kosár: „Nagy kihívás az U20-as válogatottat vezetni” – Nenad Markovics

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.11.13. 14:35
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U20-as női válogatott kosárlabda Nenad Markovic utánpótlás utánpótlássport
A Vasas Akadémia NB I/A-csoportos felnőttcsapatának vezetőedzője, Nenad Markovics irányítja a jövőben az U20-as női kosárlabda-válogatottat. A szerb trénert kérdeztük a korosztályos nemzeti csapatnál vállalt új feladatáról.

Az U18-as mellett az U20-as női kosárlabda-válogatott élére is új szövetségi edzőt neveztek ki. Az MKOSZ szakmai vezetése november elején Nenad Markovicsot bízta meg azzal, hogy a leányszakág legidősebb utánpótlás-korosztályát felkészítse a jövő évi A-divíziós Európa-bajnokságra. A szerb szakember immár harmadik éve vezeti a Vasas Akadémia élvonalbeli első csapatát, amely jellemzően kifejezetten fiatal...

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U20-as női válogatott kosárlabda Nenad Markovic utánpótlás utánpótlássport
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