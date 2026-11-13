Kosár: „Nagy kihívás az U20-as válogatottat vezetni” – Nenad Markovics

Az U18-as mellett az U20-as női kosárlabda-válogatott élére is új szövetségi edzőt neveztek ki. Az MKOSZ szakmai vezetése november elején Nenad Markovicsot bízta meg azzal, hogy a leányszakág legidősebb utánpótlás-korosztályát felkészítse a jövő évi A-divíziós Európa-bajnokságra. A szerb szakember immár harmadik éve vezeti a Vasas Akadémia élvonalbeli első csapatát, amely jellemzően kifejezetten fiatal...

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