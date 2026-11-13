Szoboszlai kötéssel a térdén vett részt a válogatott edzésén – képek

Továbbra is az egyik legnagyobb kérdés a magyar válogatott szombati, Grúzia elleni NL-találkozója előtt, hogy a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik tudja-e vállalni a játékot. A Liverpool középpályása a társaival együtt edzett péntek délelőtt, azonban a jobb lábán kötést viselt, a térde belső oldalát kineziológiai tapaszok fedték.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) keddi közleménye szerint a mérkőzés előtti utolsó pillanatokban születhet döntés a játékáról.