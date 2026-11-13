Szoboszlai kötéssel a térdén vett részt a válogatott edzésén – képek
Mosolyogva, de bekötött térddel vett részt a magyar válogatott péntek délelőtti edzésén Szoboszlai Dominik. A csapatkapitány a társakkal Telkiben készül a Grúzia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre.
Továbbra is az egyik legnagyobb kérdés a magyar válogatott szombati, Grúzia elleni NL-találkozója előtt, hogy a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik tudja-e vállalni a játékot. A Liverpool középpályása a társaival együtt edzett péntek délelőtt, azonban a jobb lábán kötést viselt, a térde belső oldalát kineziológiai tapaszok fedték.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) keddi közleménye szerint a mérkőzés előtti utolsó pillanatokban születhet döntés a játékáról.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
5. forduló. November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Ukrajna
6. forduló. November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország
20.45: Ukrajna–Grúzia
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