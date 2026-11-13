„Áldás vagy átok?” – hogyan viszonyulnak a kézilabda-játékvezetők a videó-rendszerhez?

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Az adás témái:

- a világversenyek ereje játékvezetői szempontból

- mi a játékvezetők célja egy versenyen?

- erősorrend a játékvezetők között

- VR: áldás vagy átok?

- mit és milyen esetben nézhetik vissza az eseteket a játékvezetők?

- kettős présben a játékvezetők és a szabályok komplexitása

- esettanulmány: kék lap a NEKA–Kisvárda mérkőzésen

- a szándékosság nem megítélhető tényező, de akkor mi az?

- esettanulmány: szabaddobás a Tatabánya–Szeged mérkőzés végjátékában

- az utolsó 30 másodperc szabálya – majdnem minden megnézhető

- mi alapján változtatható meg ítélet?

- esettanulmány: komplex eset gól visszavonásával az ETO–Balatonfüred mérkőzésen

- esettanulmány: lépéshiba a Veszprém–Szeged mérkőzésen

- a lépéshiba megítélésének nehézségei: látni nem lehet, érezni kell(ene)

- lehet játékvezetői törekvés a döntetlen?

