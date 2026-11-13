„Áldás vagy átok?” – hogyan viszonyulnak a kézilabda-játékvezetők a videó-rendszerhez?
A podcastadás itt tekinthető meg:
Az adás témái:
- a világversenyek ereje játékvezetői szempontból
- mi a játékvezetők célja egy versenyen?
- erősorrend a játékvezetők között
- VR: áldás vagy átok?
- mit és milyen esetben nézhetik vissza az eseteket a játékvezetők?
- kettős présben a játékvezetők és a szabályok komplexitása
- esettanulmány: kék lap a NEKA–Kisvárda mérkőzésen
- a szándékosság nem megítélhető tényező, de akkor mi az?
- esettanulmány: szabaddobás a Tatabánya–Szeged mérkőzés végjátékában
- az utolsó 30 másodperc szabálya – majdnem minden megnézhető
- mi alapján változtatható meg ítélet?
- esettanulmány: komplex eset gól visszavonásával az ETO–Balatonfüred mérkőzésen
- esettanulmány: lépéshiba a Veszprém–Szeged mérkőzésen
- a lépéshiba megítélésének nehézségei: látni nem lehet, érezni kell(ene)
- lehet játékvezetői törekvés a döntetlen?