„Áldás vagy átok?” – hogyan viszonyulnak a kézilabda-játékvezetők a videó-rendszerhez?

L. M.L. M.
2026.11.13. 12:45
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podcast Szabaddobás Bonifert Ferenc Kiss Olivér
Újabb adással jelentkezett a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) podcastje, a Szabaddobás, amelyben ezúttal Bonifert Ferenc, JAB-elnök és Kiss Olivér, hivatásos játékvezető vendégeskedett. A téma központi témája a játékvezetés, és a videózás után meghozott ítéletek elemzése volt.

A podcastadás itt tekinthető meg:

Az adás témái:
- a világversenyek ereje játékvezetői szempontból
- mi a játékvezetők célja egy versenyen?
- erősorrend a játékvezetők között
- VR: áldás vagy átok?
- mit és milyen esetben nézhetik vissza az eseteket a játékvezetők?
- kettős présben a játékvezetők és a szabályok komplexitása
- esettanulmány: kék lap a NEKA–Kisvárda mérkőzésen
- a szándékosság nem megítélhető tényező, de akkor mi az?
- esettanulmány: szabaddobás a Tatabánya–Szeged mérkőzés végjátékában
- az utolsó 30 másodperc szabálya – majdnem minden megnézhető
- mi alapján változtatható meg ítélet?
- esettanulmány: komplex eset gól visszavonásával az ETO–Balatonfüred mérkőzésen
- esettanulmány: lépéshiba a Veszprém–Szeged mérkőzésen
- a lépéshiba megítélésének nehézségei: látni nem lehet, érezni kell(ene)
- lehet játékvezetői törekvés a döntetlen?
 

 

podcast Szabaddobás Bonifert Ferenc Kiss Olivér
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