Hőskölteményből keserű tanmese: hová tűnt a grúzok varázsa?

Sota Rusztaveli, a grúz irodalom legnagyobb alakja a 12. század végén írta meg A tigrisbőrös lovag című hőskölteményét, amelyben a szerelemről, a barátságról és a hősiességről mesélt az utókornak. A nemzeti eposz szerzője azonban alighanem maga sem tudott volna olyan felemelő történetet papírra vetni, mint amilyen 2024. március 26-án, a tbiliszi Borisz Paicsadze Stadion gyepszőnyegén íródott – mentségére legyen mondva, akkoriban még nem találták fel a földkerekség egyik legnagyszerűbb vívmányát, a labdarúgást.

Fél év alatt a harmadik csapatkapitány Otar Kakabadze 81-szer játszott a grúz válogatottban (Fotó: AFP) Furcsa helyzet állt elő a grúz válogatottnál: fél év alatt a harmadik játékos viselheti a csapatkapitányi karszalagot. A 129-szeres válogatott Guram Kasia júniusban, a Románia elleni felkészülési mérkőzésen búcsúzott, helyét Hvicsa Kvarachelia vette át – a Paris Saint-Germain támadója azonban sérült, akárcsak helyettese, Otar Kiteisvili. Ramaz Szvanadze szövetségi kapitány hétfőn bejelentette, a Magyarország és az Ukrajna elleni találkozón a második számú helyettes, Otar Kakabadze lesz a kapitány. A 31 éves jobbhátvéd a lengyel Cracovia csapatkapitánya is, így aligha lesz számára szokatlan a feladat.

A 2024-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG

VÁRAKOZÁSON FELÜL SIKERÜLT

Azon az éjszakán Nika Kvekveszkiri – aki nem emlékezne a nevére, a 2024–2025-ös idényben Nyíregyházán futballozott – tizenegyese után Grúzia története során először jutott ki az Európa-bajnokságra, a Görögország elleni drámai pótselejtező pedig olyan ünneplést váltott ki, amilyet talán még Törökországban, Argentínában vagy Mexikóban is megirigyelnének. A stadion lelátóiról szurkolók ezrei özönlöttek a pályára, egyesek a kapufára csimpaszkodtak, mások térdre rogyva sírtak örömükben, miközben a nemzeti színű zászlók tengere lepte el a tribünt. Az arénán kívül sem fogták magukat vissza az emberek: Tbiliszi utcáin egymást érték a dudáló autók, a sugárutaktól az utolsó mellékutcáig minden a fáklyák és görögtüzek vöröslő fényébe, na meg persze füstfátylába borult. A válogatottat szállító csapatbusz átlagsebessége a nulla kilométer per órához konvergált, úgy haladt a főváros központja felé fülsiketítő dudaszóban, hogy önfeledt emberek állták el az útját.

Nyáron, az Európa-bajnokságról hazatérve ismét népünnepély vette kezdetét. A csapatot szállító nyitott tetejű buszt a Rusztaveli sugárúton hömpölygő tömeg kísérte a Szabadság térig, ahol szurkolók százezrei köszöntötték a nemzeti hősöket. Merthogy a varázslat Németországban sem ért véget: a grúzok utolsó csoportkörös meccsükön 2–0-ra legyőzték Portugáliát, bejutottak a nyolcaddöntőbe, a háromgólos Giorgi Mikautadze társgólkirály lett, Giorgi Mamardasvili bravúrjait pedig Európa-szerte csodálták. Hvicsa Kvarac­helia mellett újabb sztárok tűntek fel, ­Willy Sagnol szövetségi kapitány pedig kis túlzással a ­mennybe ment: az Eb után Tbiliszi ­díszpolgárává avatták, Kaha Kaladze polgármestertől jelképes városkulcsot, míg a grúz jegybanktól arany emlékérmét kapott.

Alig több mint két év elteltével azonban már kevésbé a hősköltemények, sokkal inkább az Eteriani című népi eposz juthat a grúzok eszébe, elnézve hazájuk válogatottját. A romantikus történetben Abeszalom királyfi és a szépséges Eteri egymásra találását fényűző lakodalommal ünneplik, úgy tűnik, boldogságuk örökké tart, ám a féltékeny Murman ármánykodása következtében a tündérmesébe illő történet tragédiába fordul: a szerelmesek elszakadnak egymástól, sorsukat pedig a halál pecsételi meg. Valamelyest elcsépelt, de mintha a grúz futball is hasonló, örömből keserűségbe forduló történetet írna, bár az ország szurkolói alighanem abban bíznak, hogy a végkifejlet ezúttal kedvezőbb lesz…

A KONTINENSVIADAL ÓTA

NEM JÖNNEK AZ EREDMÉNYEK

Merthogy mi is történt azóta? Az Európa-bajnoki nyolcaddöntő után a grúz válogatott odáig süllyedt, hogy immár a Nemzetek Ligája B-ligájából való kiesés veszélye fenyegeti, négy forduló alatt gólt sem szerezve utolsó csoportjában. Pedig próbálkozásból nincs hiány: a játékosok 40 lövéssel kísérleteztek, ebből 14 eltalálta a kaput, az összesített várhatógól-értékük (xG) pedig 3.54 volt, azonban minden erőfeszítésük hiábavalónak bizonyult. Az Észak-Írországtól hazai pályán, majd Magyarországon elszenvedett 1–0-s vereség mellett az Ukrajna elleni hazai, illetve Észak-Írország elleni idegenbeli gól nélküli döntetlent tudják felmutatni, a két szerzett pont jócskán alulmúlja a várakozásokat. A rossz rajt a kispadon öt és fél évet megérő Willy Sagnol állásába került, akit már az első forduló után menesztettek, de utódja, az addig az U21-es válogatottat vezető Ramaz Szvanadze irányításával sem sikerült fordulatot venni.

Az októberben rendezett Magyarország–Grúzia mérkőzésen egy gól döntött: Kerkez Milos fejese után került a labda a kapuba – a grúz válogatott sem ezen, sem a Nemzetek Ligája idei többi összecsapásán nem talált be ellenfeleinek (Fotó: Kovács Péter)

HVICSA KVARACHELIA PÓTLÁSA

MEGOLDHATATLAN FELADAT

Mivel kérdőjelből nincs hiány a grúz válogatott körül, a Magyarország elleni szombati találkozó előtt három égető problémát vettünk górcső alá. A slágertéma így szól: ki pótolja Hvicsa Kvaracheliát?

Az Aranylabda-szavazáson hatodik helyre befutó klasszis keresztszalag-szakadása rányomhatja a bélyegét a grúz támadójátékra, ami az előző mérkőzéseken sem volt valami hatékony. A csapat régóta a szélső megindulásaitól és váratlan megoldásaitól remélt gólokat, nélküle a legfontosabb láncszem hiányára kell választ találnia a szakvezetőségnek. A Sportall szerint a Frosinonéban remeklő Giorgi Kvernadze kerülhet a helyére a bal oldalon, aki 11 Serie A-meccsen szerzett három góljával és öt gólpasszával tette le a névjegyét. Az alternatíva Csongvai Áron saint-étienne-i csapattársa, Zuriko Davitasvili lehet, aki a Ligue2 egyik legjobb képességű labdarúgója, míg jobbról a Rayo Vallecanót erősítő Giorgi Citaisvili rohamozhat. Ramaz Szvanadze hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, Kvarachelia elvesztése az egész ország számára súlyos csapás, ugyanakkor szerinte értelmetlen volna egyetlen futballistára átruházni a feladatait, a csapat egészének kell pótolnia – néhány edzés alatt azonban nem olyan egyszerű betanítani olyan taktikát, amit követve az elöl lévőkhöz gördülékenyen eljut a labda.

Főleg úgy, hogy egyelőre az is talány, ki szervez majd a középpályán. Kvarachelia mellett a Sturm Graz emblematikus figurája, Otar Kiteisvili is sérült, márpedig ő felel elsősorban azért, hogy fazont szabjon az együttes játékának. Mivel a középpályáról a Sevillában peremembernek számító Giorgi Kocsorasvili eltiltás miatt nem bevethető, a helyi sajtó szerint előfordulhat, hogy az újonc Giorgi Moiszcrapisvili fontos feladatot kap. A Spartak Trnava középpályását Szvanadze az U21-es korosztályos válogatottból ismeri, játékintelligenciáját dicsérte, a kellő fizikai intenzitást azonban még hiányolja tőle. Kérdés, megfelel-e az elvárásnak, hiszen a grúzoknak a saját térfelükről gyorsan, kockázatot vállalva kell eljuttatniuk a labdát a támadóharmadba, különben a széleken játszók elszigetelődnek – mint Budapesten láthattuk.

Budu Zivzivadze (pirosban) a grúz támadósorban rendre lehetőséget kap, mégis több mint két éve nem szerzett gólt (Fotó: AFP)

A legsúlyosabb kérdőjel viszont ahhoz köthető, milyen futballt szeretne játszani a csapat az új szakvezetőséggel. Noha Giorgi Mikautadze és Budu Zivzivadze személyében továbbra is van két gólerős támadója a válogatottnak, elmaradnak az eredmények. A Sportall októberi értékelése szerint a grúzok futballja kiszámíthatóvá és túlságosan óvatossá vált, a rendszer sokszor az egyéni megoldásoktól függ. Ramaz Szvanadze az Imedi televíziónak nemrégiben a szemlélet megváltoztatásáról beszélt: nagyobb iramot, magasabb letámadást és a riválisok presszingjével szemben biztosabb labdakihozatalt akar látni. A Sportall friss elemzése a szabad- és szögletrúgásokat is gyenge pontként említi, mert ezekből támadásban kevés veszélyt teremtenek, védekezésben pedig sebezhetők. A kapitány hétfőn elismerte, a csapatépítés még az elején tart, és mindössze négy közös edzésen kell orvosolniuk a hibákat.

Szombaton kiderül, mennyit tudnak az elképzelésekből a gyakorlatba átültetni a grúzok, és hogy miként íródik tovább labdarúgó-válogatottjuk históriás könyve.

A grúz stadion névadója még filmen leste a cseleket Szombaton 18 órától a Mihail Meszhi Stadionban játszik a magyar válogatott Tbilisziben – a névadó az első Eb-döntő győztes gólját készítette elő Párizsban.

Mihail Meszhi bronzszobra áll a stadion előtt, ahol a magyar válogatott szombaton pályára lép Grúzia válogatottja ellen. A Dinamo Tbiliszivel szovjet bajnoki címet nyerő, grúz Garrincha néven emlegetett klasszis először filmen látta „névadóját”. Sokáig próbálta utánozni az egyik cselét, míg rájött, hogy ahhoz úgy kellene kilőnie az első lépésnél, mint a brazilnak. Végül saját cselt emlegettek a nevével, Párizsban pedig egy beadása lett híres. Az első Európa-bajnokság döntőjében, 1960-ban az ő labdáját fejelte be Viktor Ponyegyelnyik a hosszabbításban, a Szovjetunió ezzel győzte le 2:1-re Jugoszláviát. Öt évvel később Moszkvában a grúz Garrincha és a brazil Garrincha már egymás ellen játszott.

Évtizedek múltán a Dinamo Tbiliszi egy másik futballistája is elindult a világhírnév felé vezető úton. Amikor Cristiano Ronaldo 2013-ban Tbilisziben járt, ott állt a köré gyűlt gyerekek között a tizenkét éves Hvicsa Kvarachelia. Tizenegy évvel később már egymás ellen játszottak az Eb-n. Kvarachelia a második percben betalált, Grúzia 2–0-ra nyert és bejutott a nyolcaddöntőbe. A lefújás után a grúz szélső Ronaldo mezét is hazavihette. A stadion (Fotó: AFP) Meszhi és Kvarachelia pályafutásának közös pontja Párizs. Amíg előbbi Eb-t nyert a Parc des Princes-ben, utóbbi idén tavasszal két gólt lőtt ott a Bayernnek a BL-elődöntő 5–4-re megnyert első meccsén. Mi több, az egyenes kieséses szakaszban sorozatban hét találkozón szerzett gólt vagy adott gólpasszt. A budapesti döntőben aztán ő harcolta ki az egyenlítést hozó büntetőt az Arsenal ellen, a PSG pedig 11-esekkel megvédte a címét.

Kvarachelia májusban még a Puskás Arénában ünnepelt. Most a magyar válogatott utazik Tbiliszibe, ő pedig ­térdműtét után lábadozik, így kihagyja a találkozót. A stadionnál egy másik grúz balszélső fogadja a mieinket. Bronzból.

B. B.

A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Nodar Kalicsava (Dinamo Batumi), Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia)

Védők: Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna), Lasa Dvali (CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Iva Gelasvili (CFR – Románia), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Otar Kakabadze (Cracovia – Románia), Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Giorgi Maiszuradze (Polisszja Zsitomir – Ukrajna)

Középpályások: Szandro Altunasvili (Dinamo Batumi), Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Irakli Egoian (Excelsior – Hollandia), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Giorgi Moiszcrapisvili (Nagyszombat – Szlovákia)

Támadók: Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Gagua (DAC – Szlovákia), Giorgi Guliasvili (Racing Santander – Spanyolország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (Heidenheim – Németország)

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