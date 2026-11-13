Hőskölteményből keserű tanmese: hová tűnt a grúzok varázsa?
Sota Rusztaveli, a grúz irodalom legnagyobb alakja a 12. század végén írta meg A tigrisbőrös lovag című hőskölteményét, amelyben a szerelemről, a barátságról és a hősiességről mesélt az utókornak. A nemzeti eposz szerzője azonban alighanem maga sem tudott volna olyan felemelő történetet papírra vetni, mint amilyen 2024. március 26-án, a tbiliszi Borisz Paicsadze Stadion gyepszőnyegén íródott – mentségére legyen mondva, akkoriban még nem találták fel a földkerekség egyik legnagyszerűbb vívmányát, a labdarúgást.
|Fél év alatt a harmadik csapatkapitány
Furcsa helyzet állt elő a grúz válogatottnál: fél év alatt a harmadik játékos viselheti a csapatkapitányi karszalagot. A 129-szeres válogatott Guram Kasia júniusban, a Románia elleni felkészülési mérkőzésen búcsúzott, helyét Hvicsa Kvarachelia vette át – a Paris Saint-Germain támadója azonban sérült, akárcsak helyettese, Otar Kiteisvili. Ramaz Szvanadze szövetségi kapitány hétfőn bejelentette, a Magyarország és az Ukrajna elleni találkozón a második számú helyettes, Otar Kakabadze lesz a kapitány. A 31 éves jobbhátvéd a lengyel Cracovia csapatkapitánya is, így aligha lesz számára szokatlan a feladat.
A 2024-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG
VÁRAKOZÁSON FELÜL SIKERÜLT
Azon az éjszakán Nika Kvekveszkiri – aki nem emlékezne a nevére, a 2024–2025-ös idényben Nyíregyházán futballozott – tizenegyese után Grúzia története során először jutott ki az Európa-bajnokságra, a Görögország elleni drámai pótselejtező pedig olyan ünneplést váltott ki, amilyet talán még Törökországban, Argentínában vagy Mexikóban is megirigyelnének. A stadion lelátóiról szurkolók ezrei özönlöttek a pályára, egyesek a kapufára csimpaszkodtak, mások térdre rogyva sírtak örömükben, miközben a nemzeti színű zászlók tengere lepte el a tribünt. Az arénán kívül sem fogták magukat vissza az emberek: Tbiliszi utcáin egymást érték a dudáló autók, a sugárutaktól az utolsó mellékutcáig minden a fáklyák és görögtüzek vöröslő fényébe, na meg persze füstfátylába borult. A válogatottat szállító csapatbusz átlagsebessége a nulla kilométer per órához konvergált, úgy haladt a főváros központja felé fülsiketítő dudaszóban, hogy önfeledt emberek állták el az útját.
Nyáron, az Európa-bajnokságról hazatérve ismét népünnepély vette kezdetét. A csapatot szállító nyitott tetejű buszt a Rusztaveli sugárúton hömpölygő tömeg kísérte a Szabadság térig, ahol szurkolók százezrei köszöntötték a nemzeti hősöket. Merthogy a varázslat Németországban sem ért véget: a grúzok utolsó csoportkörös meccsükön 2–0-ra legyőzték Portugáliát, bejutottak a nyolcaddöntőbe, a háromgólos Giorgi Mikautadze társgólkirály lett, Giorgi Mamardasvili bravúrjait pedig Európa-szerte csodálták. Hvicsa Kvarachelia mellett újabb sztárok tűntek fel, Willy Sagnol szövetségi kapitány pedig kis túlzással a mennybe ment: az Eb után Tbiliszi díszpolgárává avatták, Kaha Kaladze polgármestertől jelképes városkulcsot, míg a grúz jegybanktól arany emlékérmét kapott.
Alig több mint két év elteltével azonban már kevésbé a hősköltemények, sokkal inkább az Eteriani című népi eposz juthat a grúzok eszébe, elnézve hazájuk válogatottját. A romantikus történetben Abeszalom királyfi és a szépséges Eteri egymásra találását fényűző lakodalommal ünneplik, úgy tűnik, boldogságuk örökké tart, ám a féltékeny Murman ármánykodása következtében a tündérmesébe illő történet tragédiába fordul: a szerelmesek elszakadnak egymástól, sorsukat pedig a halál pecsételi meg. Valamelyest elcsépelt, de mintha a grúz futball is hasonló, örömből keserűségbe forduló történetet írna, bár az ország szurkolói alighanem abban bíznak, hogy a végkifejlet ezúttal kedvezőbb lesz…
A KONTINENSVIADAL ÓTA
NEM JÖNNEK AZ EREDMÉNYEK
Merthogy mi is történt azóta? Az Európa-bajnoki nyolcaddöntő után a grúz válogatott odáig süllyedt, hogy immár a Nemzetek Ligája B-ligájából való kiesés veszélye fenyegeti, négy forduló alatt gólt sem szerezve utolsó csoportjában. Pedig próbálkozásból nincs hiány: a játékosok 40 lövéssel kísérleteztek, ebből 14 eltalálta a kaput, az összesített várhatógól-értékük (xG) pedig 3.54 volt, azonban minden erőfeszítésük hiábavalónak bizonyult. Az Észak-Írországtól hazai pályán, majd Magyarországon elszenvedett 1–0-s vereség mellett az Ukrajna elleni hazai, illetve Észak-Írország elleni idegenbeli gól nélküli döntetlent tudják felmutatni, a két szerzett pont jócskán alulmúlja a várakozásokat. A rossz rajt a kispadon öt és fél évet megérő Willy Sagnol állásába került, akit már az első forduló után menesztettek, de utódja, az addig az U21-es válogatottat vezető Ramaz Szvanadze irányításával sem sikerült fordulatot venni.
HVICSA KVARACHELIA PÓTLÁSA
MEGOLDHATATLAN FELADAT
Mivel kérdőjelből nincs hiány a grúz válogatott körül, a Magyarország elleni szombati találkozó előtt három égető problémát vettünk górcső alá. A slágertéma így szól: ki pótolja Hvicsa Kvaracheliát?
Az Aranylabda-szavazáson hatodik helyre befutó klasszis keresztszalag-szakadása rányomhatja a bélyegét a grúz támadójátékra, ami az előző mérkőzéseken sem volt valami hatékony. A csapat régóta a szélső megindulásaitól és váratlan megoldásaitól remélt gólokat, nélküle a legfontosabb láncszem hiányára kell választ találnia a szakvezetőségnek. A Sportall szerint a Frosinonéban remeklő Giorgi Kvernadze kerülhet a helyére a bal oldalon, aki 11 Serie A-meccsen szerzett három góljával és öt gólpasszával tette le a névjegyét. Az alternatíva Csongvai Áron saint-étienne-i csapattársa, Zuriko Davitasvili lehet, aki a Ligue2 egyik legjobb képességű labdarúgója, míg jobbról a Rayo Vallecanót erősítő Giorgi Citaisvili rohamozhat. Ramaz Szvanadze hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, Kvarachelia elvesztése az egész ország számára súlyos csapás, ugyanakkor szerinte értelmetlen volna egyetlen futballistára átruházni a feladatait, a csapat egészének kell pótolnia – néhány edzés alatt azonban nem olyan egyszerű betanítani olyan taktikát, amit követve az elöl lévőkhöz gördülékenyen eljut a labda.
Főleg úgy, hogy egyelőre az is talány, ki szervez majd a középpályán. Kvarachelia mellett a Sturm Graz emblematikus figurája, Otar Kiteisvili is sérült, márpedig ő felel elsősorban azért, hogy fazont szabjon az együttes játékának. Mivel a középpályáról a Sevillában peremembernek számító Giorgi Kocsorasvili eltiltás miatt nem bevethető, a helyi sajtó szerint előfordulhat, hogy az újonc Giorgi Moiszcrapisvili fontos feladatot kap. A Spartak Trnava középpályását Szvanadze az U21-es korosztályos válogatottból ismeri, játékintelligenciáját dicsérte, a kellő fizikai intenzitást azonban még hiányolja tőle. Kérdés, megfelel-e az elvárásnak, hiszen a grúzoknak a saját térfelükről gyorsan, kockázatot vállalva kell eljuttatniuk a labdát a támadóharmadba, különben a széleken játszók elszigetelődnek – mint Budapesten láthattuk.
A legsúlyosabb kérdőjel viszont ahhoz köthető, milyen futballt szeretne játszani a csapat az új szakvezetőséggel. Noha Giorgi Mikautadze és Budu Zivzivadze személyében továbbra is van két gólerős támadója a válogatottnak, elmaradnak az eredmények. A Sportall októberi értékelése szerint a grúzok futballja kiszámíthatóvá és túlságosan óvatossá vált, a rendszer sokszor az egyéni megoldásoktól függ. Ramaz Szvanadze az Imedi televíziónak nemrégiben a szemlélet megváltoztatásáról beszélt: nagyobb iramot, magasabb letámadást és a riválisok presszingjével szemben biztosabb labdakihozatalt akar látni. A Sportall friss elemzése a szabad- és szögletrúgásokat is gyenge pontként említi, mert ezekből támadásban kevés veszélyt teremtenek, védekezésben pedig sebezhetők. A kapitány hétfőn elismerte, a csapatépítés még az elején tart, és mindössze négy közös edzésen kell orvosolniuk a hibákat.
Szombaton kiderül, mennyit tudnak az elképzelésekből a gyakorlatba átültetni a grúzok, és hogy miként íródik tovább labdarúgó-válogatottjuk históriás könyve.
|A grúz stadion névadója még filmen leste a cseleket
Szombaton 18 órától a Mihail Meszhi Stadionban játszik a magyar válogatott Tbilisziben – a névadó az első Eb-döntő győztes gólját készítette elő Párizsban.
Meszhi és Kvarachelia pályafutásának közös pontja Párizs. Amíg előbbi Eb-t nyert a Parc des Princes-ben, utóbbi idén tavasszal két gólt lőtt ott a Bayernnek a BL-elődöntő 5–4-re megnyert első meccsén. Mi több, az egyenes kieséses szakaszban sorozatban hét találkozón szerzett gólt vagy adott gólpasszt. A budapesti döntőben aztán ő harcolta ki az egyenlítést hozó büntetőt az Arsenal ellen, a PSG pedig 11-esekkel megvédte a címét.
A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Nodar Kalicsava (Dinamo Batumi), Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia)
Védők: Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna), Lasa Dvali (CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Iva Gelasvili (CFR – Románia), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Otar Kakabadze (Cracovia – Románia), Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Giorgi Maiszuradze (Polisszja Zsitomir – Ukrajna)
Középpályások: Szandro Altunasvili (Dinamo Batumi), Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Irakli Egoian (Excelsior – Hollandia), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Giorgi Moiszcrapisvili (Nagyszombat – Szlovákia)
Támadók: Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Gagua (DAC – Szlovákia), Giorgi Guliasvili (Racing Santander – Spanyolország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (Heidenheim – Németország)
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