Nem hibázhat többet a német válogatott az NL-ben

Máris beleszaladhat az első fájó pofonba az edzői pályára a nyáron visszatérő Jürgen Klopp, mert ha az általa irányított Németország pénteken kikap Belgrádban a szerbektől, míg a csoport másik mérkőzésén a hollandok nem veszítenek a görögök ellen, lemondhat a rájátszásba jutásról. Ha Amszterdamban döntetlen születik, a két, immár kilencpontos éllovas kéz a kézben készülhet a folytatásra, míg ha Hollandia nyer, az egymás elleni eredmények miatt a németek pontazonosság esetén sem tudnák letaszítani a második helyről Görögországot.

A papírforma persze akkor is német győzelmet ígér, ha a nationalelf eddig jóval többet bukdácsolt, mint amivel a szurkolók számoltak, igaz, a reményt elsősorban az táplálhatja, hogy Szerbia még pocsékabb formát mutatva eddig mind a négy meccsén elhasalt, egyszer sem volt reális esélye a sikerre, ráadásul nehezített körülmények között várja vendégeit. Sztrahinja Pavlovics, Alekszandar Sztankovics és Aleksza Terzics sérült, Szasa Lukics és Nemanja Makszimovics eltiltását tölti, sőt a szintén eltiltott Veljko Paunovics szövetségi kapitány sem ülhet le a kispadra. Mindemellett az UEFA büntetése miatt a Rajko Mitics Stadionban zárt kapuk mögött rendezik meg a mérkőzést (pontosabban csak 14 éven aluli gyerekeket engednek be kísérővel).

„A prioritás, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra. Ezek a meccsek elsősorban arra jók, hogy lemérjük, hol tartunk most” – fogalmazott Paunovics kapitány a csütörtöki sajtótájékoztatóján, szintén azt vetítve előre, hogy Szerbia nem fog megfeszülni a németek ellen.

A vendégeknél több kulcs­ember – Jamal Musiala, Serge Gnabry, Angelo Stiller és Waldemar Anton – sérüléssel bajlódik, ám a Joshua Kim­mich és Aleksandar Pavlovic vezette középpálya, valamint a támadósorban alkotó Florian Wirtz és Kai Havertz játéka így is stabil mezőnyfölényt garantálhat. A Klopp-féle átalakítás két nagy nyertese a freiburgi páros, Philipp Treu (jobb oldali védő) és Derry Scherhant (balszélső), akik közösen mentek a mérkőzést felvezető egyik sajtótájékoztatóra.

„A csoport még mindig teljesen nyitott. Úgy vágunk neki a Szerbia elleni meccsnek, hogy bár tudjuk, pokolian nehéz dolgunk lesz, nyerünk, és Berlinben mindent eldöntő ütközetet vívunk Hollandiával” – mondta Treu, Scherhant pedig hozzátette: „Nekem újdonság a zárt kapus hangulat, de arra számítok, hogy jobban tudunk kommunikálni a pályán.”

A csoport másik mérkőzésén is óriási a tét, a győztes matematikailag is biztossá teszi a helyét a negyeddöntőben. A Xavi irányította hazaiaknál súlyos fejtörést okoznak a sérülések, hiszen a csapatkapitány Virgil van Dijk mellett Nathan Aké, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato és Brian Brobbey sem bevethető.

„Van Dijk a csapatkapitányunk, a vezérünk, igazi topjátékos, de a hiánya nem lehet mentség – mondta Xavi a csütörtöki sajtótájékoztatón. – Frenkie de Jong lesz a csapatkapitány Görögország ellen, az én szememben ő a világ egyik legjobb középpályása. Továbbá sokat várok Donyell Malentől, aki szenzációs formában van, és bizonyítani akar.”

Az Ivan Jovanovics által felépített, veretlenül érkező görög együttesből eltiltás miatt hiányzik majd Hrisztosz Zafeirisz és Manolisz Szaliakasz, de az egyaránt Portugáliában légióskodó csatárkettős, Vangelisz Pavlidisz (Benfica) és Fotisz Joanidisz (Sporting) bármelyik védelmet képes zavarba hozni.

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20.45: Hollandia–Görögország

20.45: Szerbia–Németország (Tv: Spíler2)