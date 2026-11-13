A Szegednek most van a legnagyobb esélye legyőzni a Veszprémet az aktuális idényben

Eddig kilenc alkalommal csapott össze egymással a magyar bajnokságban a Veszprém és a Szeged férfi kézilabdacsapata, amióta Xavier Pascual ül az előbbi, Michael Apelgren pedig az utóbbi kispadján, és ebből hetet az Építők nyert meg – az egyoldalúnak tűnő képet némiképp árnyalja, hogy az átlagos gólkülönbség mindössze három volt.

Mindkét klub útja teljesen más volt az elmúlt két évben, Veszprémben hagyták építkezni Pascualt, teljesen szabad kezet kapott, aminek meglett az eredménye. Tavaly nyáron ugyan újra kellett formálnia az alaposan kicserélődő csapatot, de ütőképes gárdát épített fel, rendszert alakított ki, és még a legnagyobb sztárok is beálltak a sorba.

A Szegednek ugyanakkor meg kellett találnia azt az ösvényt, amelyen haladni akar, és amelynek a visszafogottabb erősítés, a tehetséges magyar játékosok megszerzése lett az eredménye, ami alaposan átgondolt előremenekülésnek is tekinthető. Pláne a megváltozott finanszírozási helyzetben, ami miatt ki tudja, hány klub dől majd be, és ki tudja vállalni egyáltalán az élvonalbeli tagságot, mindenesetre a „szerényebb” szegedi út hosszú távon stabilabbnak tűnik.

A két klub közötti erőkülönbség ellenére a Veszprém–Szeged összecsapás továbbra is rendre szoros csatákat hoz, erre a rangadóra mindig felszívják magukat a játékosok. A két csapat 45 évvel ezelőtt, 1981. április 25-én találkozott először egymással Szegeden, a mérkőzés vége 21–21 lett. A bajnokságban összesen 154 alkalommal csaptak össze, 103 mérkőzésen a Veszprém, 44-en pedig a Szeged jött le győztesen a pályáról, és ha ebből csak a 74 szegedi összecsapást nézzük, a Tisza-parti alakulat 38-szor nyerni tudott hazai pályán, de 30 alkalommal a Veszprém tért haza győztesen, ami tekintélyes szám.

A Szegednek az idény során most lesz a legnagyobb esélye legyőzni a legnagyobb hazai riválisát, ugyanis az alapszakasz első meccsén hagyományosan a legkisebb a tét. Nagy valószínűséggel úgyis ez a két gárda jut be a bajnoki döntőbe az idény végén, és mivel a Szegednek már van egy veresége a bajnokságban – pont nélkül távozott Tatabányáról –, Xavier Pascual csapatának elég a kettőből az egyiket megnyernie, akkor is a tabella élén végez.

Ugyanakkor a Szeged–Veszprém évtizedek óta mindig rangadó, a győzelem presztízskérdés, a bajnoki címvédő Veszprémet az is motiválhatja, hogy megőrizze százszázalékos mérlegét az idényben. Kezdés szombaton 16 órakor a Pick Arénában.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

9. FORDULÓ

Szombat, 16.00: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!