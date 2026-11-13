Vívás: három magyar a női párbajtőrözők vuhszi vk-viadalának főtábláján

Kicsit ránk hozta a frászt Kun Anna és Dékány Kinga is a női párbajtőrözők vuhszi vk-viadalának selejtezőjében, ráadásul rögtön a csoportkörben: mindketten két asszót nyertek, négyet meg elveszítettek – szerencsére mindketten mehettek tovább az egyenes kieséses szakaszba. Akárcsak Nagy Blanka, igaz, az ő útja simább volt a 4/2-es mutató okán.

Más kérdés, hogy aztán éppen ő kapott ki a 96 közé jutásért, a másik két magyar viszont magára talált, szép győzelmeket arattak, mindketten hármat-hármat, így mindketten feljutottak a főtáblára.

A 64 között tehát három magyar léphet pástra szombaton Vuhsziban, sajnos biztos, hogy legjobb esetben is csak ketten juthatnak a 32 közé, Muhari és Dékány ugyanis egymás ellen kötnek be az első körben.

VILÁGKUPAVERSENY, VUHSZI

Párbajtőr. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Muhari (kiemelt), Nagy B. 4 győzelem/2 vereség, Dékány 2/4, Kun 2/4. A 128 közé jutásért: Kun–Yee (ausztrál) – mérkőzés nélkül. A 96 közé jutásért: Kun–Jang Csien-hszi (kínai) 15:10, Dékány–Conrad (ukrán) 15:7, Csen Csen (kínai)–Nagy B. 15:14. A 64 közé jutásért: Kun–Jaszinszkaja (orosz) 15:8, Dékány–Tercjak (lengyel) 15:13