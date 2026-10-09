Ökölvívás: Bodnár Krisztina döntős a budvai U17-es Eb-n
Bodnár Krisztina (+80 kg) legyőzte orosz ellenfelét az elődöntőben az U17-es ökölvívók budvai Európa-bajnokságán.
A montenegrói U17-es ökölvívó Európa-bajnokság hetedik napján a +80 kilogrammos Bodnár Krisztina remek teljesítményt nyújtva, pontozásos győzelmet aratott az orosz Krasenyina ellen, és ezzel bejutott a döntőbe a korosztályos kontinenstornán – adta hírül a Magyar Ökölvívók Szövetsége.
(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)
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