Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Bodnár Krisztina döntős a budvai U17-es Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.09. 16:34
null
Címkék
Bodnár Krisztina ökölvívás utánpótlás utánpótlássport U17-es Európa-bajnokság
Bodnár Krisztina (+80 kg) legyőzte orosz ellenfelét az elődöntőben az U17-es ökölvívók budvai Európa-bajnokságán.

A montenegrói U17-es ökölvívó Európa-bajnokság hetedik napján a +80 kilogrammos Bodnár Krisztina remek teljesítményt nyújtva, pontozásos győzelmet aratott az orosz Krasenyina ellen, és ezzel bejutott a döntőbe a korosztályos kontinenstornán – adta hírül a Magyar Ökölvívók Szövetsége.

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)

 

 

Bodnár Krisztina ökölvívás utánpótlás utánpótlássport U17-es Európa-bajnokság
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Evander Holyfield múzeumában helyet kap a magyar ökölvívás története

Ökölvívás
5 órája

Tollaslabda: 30. a magyar csapat az U19-es vb-n

Utánpótlássport
10 órája

Kosárlabda: Halasy Örs jól debütált Szegeden az NB I/A-csoportban

Utánpótlássport
22 órája

Koronglövészet: Nyitrai Anna trapban junior Eb-bronzérmes

Utánpótlássport
Tegnap, 16:13

Vívás: Csonka Dorottya az utolsó juniorévében is dobogóra állna

Utánpótlássport
Tegnap, 9:05

Rg: tehetséggondozó programot indított a szövetség

Utánpótlássport
2026.10.07. 12:01

Tenisz: „Maraton Guy” Wimbledonról álmodik

Utánpótlássport
2026.10.07. 09:02

A hónap utánpótlásedzője: szeptember jelöltjei

Utánpótlássport
2026.10.06. 09:01