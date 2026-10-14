Labdarúgás: ismét Telkiben az U17-esek
A fiú U17-es válogatott következő összetartása október 18. és 22. között lesz Telkiben; az együttes két felkészülési mérkőzést is játszik.
A horvátországi nemzetközi torna után – nyolc csapat közül nyolcadik lettek a magyarok – , újra itthon lép pályára a novemberi Európa-bajnoki selejtezőre készülő válogatott. Az mlsz.hu híre szerint Horváth Dávid együttesének következő programjára október 18-22. között kerül sor Telkiben, az együttes október 20-án és 22-én Málta ellen szerepel.
A FIÚ U17-ES KERET
Kapusok: Czinki Dávid (Honvéd),, Mácsik Marcell (MTK), Varga Hunor (DVTK)
Védők: Bagó Benett (ZTE), Hermann Dávid (DVSC), Horváth-Garaba Botond (Honvéd),, Mészáros Magor (Puskás Akadémia), Piróth Edvin (MTK),, Schmél Áron Noel (Aarhus), Szalma Zétény (Illés Akadémia)
Középpályások: Bucsák Mihály (FTC), Hardon István (ETO), Homola-Vaskó Zalán (MTK), Horváth Áron (Puskás Akadémia)
Támadók: Angyal Adrián (MTK), Bazsika Botond (ZTE), Molnár-Bencze Zsombor (Betis), Orji Dávid (Sigma Olomuc), Sárdi Márk (Újpest), Szegedi Botond (FTC) , Szoják Botond (GAK), Veves Daniel (Cagliari)
Kapusok: Czinki Dávid (Honvéd),, Mácsik Marcell (MTK), Varga Hunor (DVTK)
Védők: Bagó Benett (ZTE), Hermann Dávid (DVSC), Horváth-Garaba Botond (Honvéd),, Mészáros Magor (Puskás Akadémia), Piróth Edvin (MTK),, Schmél Áron Noel (Aarhus), Szalma Zétény (Illés Akadémia)
Középpályások: Bucsák Mihály (FTC), Hardon István (ETO), Homola-Vaskó Zalán (MTK), Horváth Áron (Puskás Akadémia)
Támadók: Angyal Adrián (MTK), Bazsika Botond (ZTE), Molnár-Bencze Zsombor (Betis), Orji Dávid (Sigma Olomuc), Sárdi Márk (Újpest), Szegedi Botond (FTC) , Szoják Botond (GAK), Veves Daniel (Cagliari)
(Kiemelt képünk forrása: mlsz.hu)
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