Labdarúgás: a szlovákok ellen készül az U18-as válogatott
Az U18-as labdarúgó-válogatott a szlovákok ellen játszik felkészülési meccset november elején Somorján.
A szeptember végi, október eleji horvátországi torna után találkoznak ismét az U18-as válogatott tagjai, Jeremiás Gergő együttesének összetartását november 1-4. között rendezik – számol be az mlsz.hu.
Az edzések mellett egy felkészülési mérkőzés is vár az együttesre Somorján,
november 4-én Szlovákia korosztályos válogatottja ellen lép pályára a magyar csapat.
Az U18-as válogatott kerete
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