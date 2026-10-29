Labdarúgás: a szlovákok ellen készül az U18-as válogatott

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.29. 11:12
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Címkék
labdarúgás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az U18-as labdarúgó-válogatott a szlovákok ellen játszik felkészülési meccset november elején Somorján.

A szeptember végi, október eleji horvátországi torna után találkoznak ismét az U18-as válogatott tagjai, Jeremiás Gergő együttesének összetartását november 1-4. között rendezik – számol be az mlsz.hu.

Az edzések mellett egy felkészülési mérkőzés is vár az együttesre Somorján,

november 4-én Szlovákia korosztályos válogatottja ellen lép pályára a magyar csapat.

Az U18-as válogatott kerete
Kapusok...

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