Labdarúgás: két magyar győzelem a helyosztókon a bakui U15-ös vb-n

A 81-88. helyért folytatta szereplését a magyar válogatott az azerbajdzsáni U15-ös labdarúgó-világbajnokságon. (Az eseményen 189 ország vesz részt, a magyar U16-os future-válogatott a torna korábbi szakaszában a csoportjában a harmadik helyet szerezte meg, így a C-táblán folytathatta a küzdelmet a 65-96. helyért.)

Filó Tamás szövetségi edző csapata előbb csütörtökön 5–4-re nyert Kazahsztán ellen...

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