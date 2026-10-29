Labdarúgás: két magyar győzelem a helyosztókon a bakui U15-ös vb-n
A kazahokat és az afgánokat is legyőzte az U15-ös labdarúgó-válogatott a Bakuban zajló világbajnokság csütörtöki helyosztóin.
A 81-88. helyért folytatta szereplését a magyar válogatott az azerbajdzsáni U15-ös labdarúgó-világbajnokságon. (Az eseményen 189 ország vesz részt, a magyar U16-os future-válogatott a torna korábbi szakaszában a csoportjában a harmadik helyet szerezte meg, így a C-táblán folytathatta a küzdelmet a 65-96. helyért.)
Filó Tamás szövetségi edző csapata előbb csütörtökön 5–4-re nyert Kazahsztán ellen...
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