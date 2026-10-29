Labdarúgás: két magyar győzelem a helyosztókon a bakui U15-ös vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.29. 19:56
null
Címkék
labdarúgás U15-ös világbajnokság utánpótlás utánpótlássport
A kazahokat és az afgánokat is legyőzte az U15-ös labdarúgó-válogatott a Bakuban zajló világbajnokság csütörtöki helyosztóin.

A 81-88. helyért folytatta szereplését a magyar válogatott az azerbajdzsáni U15-ös labdarúgó-világbajnokságon. (Az eseményen 189 ország vesz részt, a magyar U16-os future-válogatott a torna korábbi szakaszában a csoportjában a harmadik helyet szerezte meg, így a C-táblán folytathatta a küzdelmet a 65-96. helyért.)

Filó Tamás szövetségi edző csapata előbb csütörtökön 5–4-re nyert Kazahsztán ellen...

tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n

labdarúgás U15-ös világbajnokság utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Cselgáncs: pénteken kezdődik a nápolyi U23-as Európa-bajnokság

Utánpótlássport
1 órája

Labdarúgás: a szlovákok ellen készül az U18-as válogatott

Utánpótlássport
11 órája

Vívás: egyedülálló sorozat Európában a Vasastól

Utánpótlássport
13 órája

U15-ös vb: vereség után nagyarányú győzelem

Utánpótlássport
Tegnap, 19:04

Labdarúgás: vereség Albániától

Utánpótlássport
Tegnap, 15:40

Atlétika: az U18-as Eb-bronzérmes Marton Zsófi is bizonyíthat Dakarban

Utánpótlássport
Tegnap, 14:22

Asztalitenisz: újra rangos mezőny a hazai nemzetközi up-bajnokságon

Utánpótlássport
Tegnap, 9:03

Asztalitenisz: Fazekas Lizett nyerte az U19-es olasz nemzetközit

Utánpótlássport
2026.10.27. 20:25