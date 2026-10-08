Koronglövészet: Nyitrai Anna trapban junior Eb-bronzérmes

A görög fővárosban, Athénban zajló koronglövő Európa-bajnokság női junior trapversenyében remek teljesítménnyel bronzérmes lett Nyitrai Anna.

A MATE-GEAC 21 éves kitűnősége az alapversenyben 118 korongot talált el a 125-ből, így az első helyen került a döntőbe.

A nyolcas fináléban végül 20 koronggal a harmadik helyen zárt.

A junior Eb-t 28 találattal az olasz Valentina Archetti nyerte.

Ugyanitt a férfiak között Döbörhegyi Bence szétlövésben maradt le a döntőről, a tizedik helyen végzett.

(Kiemelt képünkön: Nyitrai Anna Forrás: MSSZ)