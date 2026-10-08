Koronglövészet: Nyitrai Anna trapban junior Eb-bronzérmes
Nyitrai Anna trapban bronzérmet szerzett a görögországi koronglövő Európa-bajnokság női juniormezőnyében.
A görög fővárosban, Athénban zajló koronglövő Európa-bajnokság női junior trapversenyében remek teljesítménnyel bronzérmes lett Nyitrai Anna.
A MATE-GEAC 21 éves kitűnősége az alapversenyben 118 korongot talált el a 125-ből, így az első helyen került a döntőbe.
A nyolcas fináléban végül 20 koronggal a harmadik helyen zárt.
A junior Eb-t 28 találattal az olasz Valentina Archetti nyerte.
Ugyanitt a férfiak között Döbörhegyi Bence szétlövésben maradt le a döntőről, a tizedik helyen végzett.
(Kiemelt képünkön: Nyitrai Anna Forrás: MSSZ)
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