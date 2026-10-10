Nemzeti Sportrádió

Koronglövészet: a magyar vegyes páros trapban junior Eb-bronzérmes

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2026.10.10. 17:19
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Athén trap vegyes páros utánpótlás utánpótlássport koronglövészet junior Európa-bajnokság
A Nyitrai, Döbörhegyi kettős a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Nyitrai Anna és Döbörhegyi Bence nagyszerű teljesítménnyel, 150 korongból 142 találattal

az első helyen jutott döntőbe

a görögországi Európa-bajnokság junior trap vegyes páros számában a magyar szövetség beszámolója szerint.

A fináléban a magyar kettős

19 koronggal a harmadik lett,

az angol (32) és a spanyol (27) kettős mögött.

Mint ismert Athénban Nyitrai Anna, a MATE-GEAC 21 éves versenyzője

egyéniben is bronzérmet szerzett.

(Kiemelt képünk forrása: MSSZ/Facebook)

 

Athén trap vegyes páros utánpótlás utánpótlássport koronglövészet junior Európa-bajnokság
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