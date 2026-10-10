Koronglövészet: a magyar vegyes páros trapban junior Eb-bronzérmes
A Nyitrai, Döbörhegyi kettős a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Nyitrai Anna és Döbörhegyi Bence nagyszerű teljesítménnyel, 150 korongból 142 találattal
az első helyen jutott döntőbe
a görögországi Európa-bajnokság junior trap vegyes páros számában a magyar szövetség beszámolója szerint.
A fináléban a magyar kettős
19 koronggal a harmadik lett,
az angol (32) és a spanyol (27) kettős mögött.
Mint ismert Athénban Nyitrai Anna, a MATE-GEAC 21 éves versenyzője
egyéniben is bronzérmet szerzett.
(Kiemelt képünk forrása: MSSZ/Facebook)
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