Cser Gábor triatlontréner A hónap utánpótlásedzője szeptemberben

A díj hatodik évadának első (összességében 57.) kiírásában Cser Gábor triatlon-, Molnár Zoltán evezős- és Nagy Zoltán teniszedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján a szeptemberi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – a terepkerékpáros (cyclocross) nemzeti csapat 44 esztendős szövetségi kapitánya, a triatlontrénerként is tevékenykedő Cser vehette át.

Cser Gábor hazánk egyik első válogatott mountain bike-osa volt, de versenyzett az országúti és a cyclocrossszakágban is, számos nemzetközi eseményen indult. Az edzői pályafutása 2009-ben indult, ekkor kezdett el az akkor 13 éves Dina Mártonnal foglalkozni (2018 végéig dolgoztak együtt), aki Magyarország egyik legmagasabban jegyzett országúti kerékpárosává vált. 2016-tól 2021-ig a cyclocross-válogatott szövetségi kapitánya volt, 2019 és 2020 között a mountain bike-osok nemzeti csapatát is irányította. Együtt dolgozott Vas Kata Blankával, aki ekkoriban két U23-as vb-ezüstérmet szerzett, egyet-egyet az imént említett szakágakban. Szabadúszó edzőként dolgozik, számos utánpótláskorú versenyzővel működött együtt; eredményes tanítványai közé tartozik Buzsáki Virág, Kiss Benedek, Helmle Mátyás, Zsembery Boldizsár.

2022-ben a triatlonos Szalai Fanni felkészülését is elkezdte segíteni, a szakmai kapcsolat azóta is tart;

a cyclocrossosok nemzeti csapatát jelenleg újra irányító Cser a kerékpározásáért felel, de ő javasolta a fiatal felkészülésében azt a nézőpont- és struktúraváltást is, ami az eredmények alapján bevált. Szalai 2023-ban robbant be, 15 évesen rendre eredményesen szerepelt az idősebbek között, a felnőttek mezőnyében is bontogatta a szárnyait. A teljesség igénye nélkül az eddigi korosztályos eredményei: ifjúsági Európa-bajnok, junior Európa-bajnok, kétszeres junior vb-ezüstérmes (2024-ben és 2025-ben), miközben az utánpótlás-mixváltóval is állt már világverseny dobogóján. A legjobb eredményeit 2026-ban érte el, elsőéves juniorként rendre a felnőttek között versenyezve, a mezőny legfiatalabbjaként nyert világkupát Tiszaújvárosban, Európa-kupákat, top 10-es helyezéssel (9. lett Hamburgban) debütált a WTCS-, vagyis a világbajnoki sorozatban a klasszisok között, míg a mixváltó-világbajnokságon ezüst-, az Eb-n aranyérmet ünnepelhetett a magyar négyes tagjaként. Futásban Csoma Ferenc, úszásban pedig dr. Egressy János segíti Szalai felkészülését; a szakemberek különböző irányból érkeznek, de együttműködnek a fiatal felkészítésében, folyamatos közöttük a kommunikáció.

A díjátadó triatlonos különítménye, balról: Szalai Fanni, Cser Gábor, Lipták Tamás Fotó: Vasas Attila

Ami pedig a szeptemberben történteket illeti: a spanyolországi Pontevedrában rendezett triatlon-világbajnokságon Szalai Fanni magabiztos versenyzéssel, rajt-cél győzelmet aratva szerezte meg az aranyérmet a junior lányok egyéni versenyében, majd az U23-as és junior mixváltó tagjaként második lett, így

a magyar csapat legeredményesebbjeként zárta az eseményt.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Molnár Zoltán elnök, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Lipták Tamás, a triatlonválogatott szövetségi kapitánya méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent a kitüntetett tanítványa, Szalai Fanni is.

Molnár Zoltán úgy fogalmazott: „Cser Gáborfiatal sporttudós, igazi mester és példakép, aki nagyon korán az edzői pályára lépett. Hogy milyen jól tette, azt az eredményei bizonyítják.”

Lipták Tamás kiemelte, hogy a Szalai Fanni felkészítésével foglalkozó tréneri csapat egyedi recept alapján dolgozik. Az összes szakember saját területe legjobbjai közé tartozik, és a teammunka láthatóan meghozza a gyümölcsét.

Cser Gábor A hónap utánpótlásedzője díjjal Fotó: Vasas Attila

A magyar sport legnagyobb ígéretei közé tartozó, 18 esztendős Szalai Fanni azt hangsúlyozta, hogy korábban a kerékpározás nem igazán volt az erőssége, technikai és erőnléti lemaradással küszködött, de amióta Cser Gáborral dolgozik, rengeteget fejlődött.

Olyannyira, hogy mára talán a bicikli lett a kedvencem, és minden tekintetben sokkal jobban érzem magam az edzéseken meg a versenyeken is.

A díjazott Fanni idei sikersorozatának méltatásával kezdte, miközben hozzátette: „kétségkívül hatalmas potenciál rejlik benne, de nekünk az a dolgunk, hogy ne tegyünk rá semmiféle terhet. Egyszerűen csak örömet kell lelnie a sportolásban, és mindannyian azon vagyunk, hogy ez így is legyen.” Üzent az utánpótlásedzőknek is: „Meggyőződésem szerint a mai tizenéves, akár csupán egy-két évvel idősebb társaiknál gyakran zárkózottabb, nehezebben kommunikáló, ugyanakkor példásan profi szemlélettel készülő sportolók esetében a trénerek legfontosabb feladata, hogy megtalálják a közös hangot a versenyzőkkel, és sokat beszélgessenek velük.”

(Kiemelt képünkön: Bruckner Gábor, Szalai Fanni, Cser Gábor, Lipták Tamás, Molnár Zoltán Fotó: Vasas Attila)