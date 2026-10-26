Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 11. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenegyedik fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton a Debrecen idegenben 2–0-ra verte meg a Kispest-Honvédot. A fővárosi csapatban 80 percet játszott a 17 éves Somogyi Tamás és 45-öt a 19 esztendős Szamosi Ádám. A DVSC-ben a 19 éves Egri Imre egy félidőt töltött a pályán, míg a vele egyidős Patai Dávid négy percre állt be.

A Győr 1–0-ra nyert az Újpest ellen otthon. Az ETO-ban végigjátszotta a meccset a 19 éves Szép Márton és 45 percen keresztül bizonyíthatott a 20 esztendős Umathum Ádám. A liláknál 88 percet futballozott a 18 éves Ujváry Ferenc.

A Zalaegerszeg hazai pályán 1–1-es döntetlent ért el a Kisvárda ellen. A vendégeknél a 20 éves Babják Miroszláv kezdett, akit a 83. percben a 19 esztendős Szikszai Hennagyij váltott. A ZTE-ben ezúttal nem kapott lehetőséget utánpótláskorú labdarúgó.

Vasárnap a Paks 2–0-ra legyőzte a Vasast a Fáy utcában. Az angyalföldiek kapujában a 20 éves Engedi Márk állt, a 20 éves Girsik Attila 64, míg a vele egykorú Molnár Csaba 26 percet játszott. A tolnai együttesben végig a pályán volt a 19 esztendős Győrfi Milán.

A Puskás Akadémia a Pancho Arénában szenvedett 2–1-es vereséget a Nyíregyháza ellen. A felcsúti alakulatban a 19 éves Lehoczki Bendegúz védett, a 20 éves Kern Martin 75, a 18 éves Varga Zsombor 36, a 20 esztendős Krupa Zsolt 15 percig szerepelt. A Spartacusban a 19 éves Hős Zsombor egy félidőt játszott, míg a 20 éves Máté Csabát a hosszabbításban küldték be.

A Ferencváros 5–0-ra kiütötte az MTK Budapestet. A zöld-fehéreknél a 19 éves Madarász Ádám kezdett, és a helyére a 20 esztendős Bagi Ádám állt be a 73. percben. A Hungária körútiaknál a 20 éves Timóteus Mikolay 90, a 18 éves Zubor Ádám 73, a vele egy idős Nyers Ádám 45, a 17 esztendős Varga Dániel 17 percet játszott.

Az 5. fordulóban a Ferencváros–Kispest-Honvéd mérkőzést december 3-ra halasztották.

A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026/27-ES ÉVADÁNAK 11. FORDULÓJÁBAN: 1304



MTK Budapest: 225

Timóteus Mikolay: 90

Zubor Ádám: 73

Nyers Ádám: 45

Varga Dániel: 17



Puskás Akadémia: 216

Lehoczki Bendegúz: 90

Kern Martin: 75

Varga Zsombor: 36

Krupa Zsolt: 15



Vasas: 180

Engedi Márk: 90

Girsik Attila: 64

Molnár Csaba: 26



Kispest-Honvéd: 125

Somogyi Tamás: 80

Szamosi Ádám: 45



Győri ETO: 105

Szép Márton: 90

Umathum Ádám: 15



Kisvárda: 90

Babják Miroszláv: 83

Szikszai Hennagyij: 7



Ferencváros: 90

Madarász Ádám: 73

Bagi Ádám: 17



Paks: 90

Győrfi Milán: 90



Újpest: 88

Ujváry Ferenc: 88



Debrecen: 49

Egri Imre: 45

Patai Dávid: 4



Nyíregyháza: 46

Hős Zsombor: 45

Máté Csaba: 1



Zalaegerszeg: 0

(Kiemelt képünkön: A 18 éves Zubor Ádám (MTK Budapest) a Ferencváros ellen 73 percet játszott Forrás: MLSZ)