Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 11. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenegyedik fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Szombaton a Debrecen idegenben 2–0-ra verte meg a Kispest-Honvédot. A fővárosi csapatban 80 percet játszott a 17 éves Somogyi Tamás és 45-öt a 19 esztendős Szamosi Ádám. A DVSC-ben a 19 éves Egri Imre egy félidőt töltött a pályán, míg a vele egyidős Patai Dávid négy percre állt be.
A Győr 1–0-ra nyert az Újpest ellen otthon. Az ETO-ban végigjátszotta a meccset a 19 éves Szép Márton és 45 percen keresztül bizonyíthatott a 20 esztendős Umathum Ádám. A liláknál 88 percet futballozott a 18 éves Ujváry Ferenc.
A Zalaegerszeg hazai pályán 1–1-es döntetlent ért el a Kisvárda ellen. A vendégeknél a 20 éves Babják Miroszláv kezdett, akit a 83. percben a 19 esztendős Szikszai Hennagyij váltott. A ZTE-ben ezúttal nem kapott lehetőséget utánpótláskorú labdarúgó.
Vasárnap a Paks 2–0-ra legyőzte a Vasast a Fáy utcában. Az angyalföldiek kapujában a 20 éves Engedi Márk állt, a 20 éves Girsik Attila 64, míg a vele egykorú Molnár Csaba 26 percet játszott. A tolnai együttesben végig a pályán volt a 19 esztendős Győrfi Milán.
A Puskás Akadémia a Pancho Arénában szenvedett 2–1-es vereséget a Nyíregyháza ellen. A felcsúti alakulatban a 19 éves Lehoczki Bendegúz védett, a 20 éves Kern Martin 75, a 18 éves Varga Zsombor 36, a 20 esztendős Krupa Zsolt 15 percig szerepelt. A Spartacusban a 19 éves Hős Zsombor egy félidőt játszott, míg a 20 éves Máté Csabát a hosszabbításban küldték be.
A Ferencváros 5–0-ra kiütötte az MTK Budapestet. A zöld-fehéreknél a 19 éves Madarász Ádám kezdett, és a helyére a 20 esztendős Bagi Ádám állt be a 73. percben. A Hungária körútiaknál a 20 éves Timóteus Mikolay 90, a 18 éves Zubor Ádám 73, a vele egy idős Nyers Ádám 45, a 17 esztendős Varga Dániel 17 percet játszott.
MTK Budapest: 225
Timóteus Mikolay: 90
Zubor Ádám: 73
Nyers Ádám: 45
Varga Dániel: 17
Puskás Akadémia: 216
Lehoczki Bendegúz: 90
Kern Martin: 75
Varga Zsombor: 36
Krupa Zsolt: 15
Vasas: 180
Engedi Márk: 90
Girsik Attila: 64
Molnár Csaba: 26
Kispest-Honvéd: 125
Somogyi Tamás: 80
Szamosi Ádám: 45
Győri ETO: 105
Szép Márton: 90
Umathum Ádám: 15
Kisvárda: 90
Babják Miroszláv: 83
Szikszai Hennagyij: 7
Ferencváros: 90
Madarász Ádám: 73
Bagi Ádám: 17
Paks: 90
Győrfi Milán: 90
Újpest: 88
Ujváry Ferenc: 88
Debrecen: 49
Egri Imre: 45
Patai Dávid: 4
Nyíregyháza: 46
Hős Zsombor: 45
Máté Csaba: 1
Zalaegerszeg: 0
(Kiemelt képünkön: A 18 éves Zubor Ádám (MTK Budapest) a Ferencváros ellen 73 percet játszott Forrás: MLSZ)