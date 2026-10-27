Két mérkőzésre eltiltották Massimiliano Allegrit

2026.10.27. 18:33
Fotó: Getty Images
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Roma Serie A Massimiliano Allegri Napoli
Két mérkőzésre eltiltották Massimiliano Allegrit, az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Napoli vezetőedzőjét, akit szombaton, a Roma ellen 3–3-as döntetlenre végződő rangadón állítottak ki.

„Úgy döntöttem, nem élek a fellebbezés lehetőségével, mert sosem lehet tudni – a kétmeccses eltiltásból akár négy is lehetne” – nyilatkozta csapata monzai mérkőzése előtt.

Hozzátette, még az eltiltásánál is jobban zavarja, hogy a jó teljesítményük ellenére sem sikerült megszerezniük a három pontot hazai pályán.

Allegri már ezen a héten letölti büntetését, ugyanis a nápolyiak szerdán játszanak Monzában, vasárnap pedig a Juventus vendégei lesznek.

„Bárki is ül majd a kispadon, biztosan jobban végzi a dolgát, mint én” – jegyezte meg mosolyogva a vezetőedző utalva azokra a kritikákra, amelyeket nyári érkezése óta kapott.

Allegrit az AS Roma elleni találkozó hajrájában, a fővárosiak harmadik gólját követően állították ki, mert kiabált a játékvezetői stáb tagjaival. Ezt követően dühkitörés közepette hagyta el a pályát: jellegzetes stílusában levette a zakóját, és a földre dobta. Az eltiltás hivatalos indoklásában ezzel szemben az szerepel, hogy az edző az öltözőfolyosón rendkívül tiszteletlen megjegyzést tett a bírókra, és agresszíven lépett fel az ellenfél egyik stábtagjával szemben.

 

Roma Serie A Massimiliano Allegri Napoli
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