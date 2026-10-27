India büntetőjogi szankciókat vezetne be a doppingolással szemben

2026.10.27. 16:52
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Fotó: Getty Images
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olimpia 2036 dopping India
Az indiai kormány a 2036-os olimpiai pályázat jegyében büntetőjogi szankciókat kíván bevezetni azokkal az edzőkkel és sportvezetőkkel szemben, akik doppingszerekkel látják el a sportolókat.

Manszuh Mandavija ifjúsági és sportminiszter kedden, az UNESCO Újdelhiben tartott doppingellenes konferenciáján bejelentette, hogy a következő parlamenti ülésszak során újabb törvénymódosítást terjesztenek be. Hozzátette, olyan büntetőjogi rendelkezéseket akarnak bevezetni, amelyek hatékonyabban büntetik a szabályszegéseket, különösen azokat, amelyekben edzők, vagy az úgynevezett ellátási lánc egyéb szereplői érintettek.

Mandavija rámutatott, hogy India már megerősítette jogi és intézményi keretrendszerét a 2022-es nemzeti doppingellenes törvény és annak 2025-ös módosítása révén.

A keddi bejelentés szorosan összefügg azzal, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a hónap elején megerősítette: Magyarország, Németország, Katar, Dél-Korea, Dél-Afrika és Törökország mellett India is érdeklődik a 2036-os ötkarikás játékok megrendezése iránt.

A 2022 és 2025 közötti időszakban Indiában regisztrálták az egyik legtöbb doppingellenes szabályszegést. Idén áprilisban a Nemzetközi Atlétikai Szövetség független szervezete, az AIU magas kockázatúnak minősítette az Indiai Atlétikai Szövetséget.

„India szilárd meggyőződése, hogy a kiemelkedő sportteljesítménynek mindig tisztességgel kell párosulnia. A sikert a tehetségnek, a felkészülésnek és a befektetett munkának kell meghatároznia, nem pedig tiltott szereknek vagy módszereknek” – szögezte le Mandavija.

A sportminiszter kiemelte továbbá, hogy nemzeti doppingellenes ügynökségük a 2025–2026-os időszakban több mint hétezer ellenőrzést végzett, valamint 350 alkalommal tartott oktatási programot a megelőzésért tett erőfeszítések részeként.

A NOB a 2036-os olimpia házigazdájáról várhatóan 2029 közepén dönt.

 

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