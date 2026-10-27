Öttusa: remek magyar szereplés az ORV-n

A múlt héten a lengyelországi Spalában szerepeltek a korosztályos öttusázóink Olimpiai Reménységek Versenyén. A magyar ígéretek ezen a megméretésen is kitettek magukért és

hét érmet – közte négy aranyat – érdemeltek ki.

Az első döntős napon az U17-es lányok mezőnyében Kósa Nóra bronzérmet szerzett, és mivel mögötte a negyedik helyen Toplenszki Zsófia, az ötödiken pedig Kertai Gréta végzett, a magyar leánycsapat első helynek örülhetett.

Az U19-es fiúknál Juhász Szilveszter a hatodik, Kántor Benedek a hetedik helyen zárt, a csapat Kántor Vince tizenhatodik helyezésével kiegészülve bronzérmes lett.

A folytatásban az U19-es lányok között Plébán Virág az első helyen végzett, Kovács Réka a negyedik, Ézsiás Janka pedig a nyolcadik helyen zárt. A lányok eredményei csapatban aranyat értek.

Az U17-es fiúmezőnyben Szabó D. Fülöp bizonyult a legjobbnak. Sütő Balázs a hetedik, Csótár Botond a tizedik helyen végzett, így a csapat ezüstérmet vehetett át.

Plébán Virág (középen) az U19-esek között nyerte meg az ORV-t Forrás: MÖSZ

Az idén összességében is nagyszerűen szerepeltek utánpótláskorú öttusázóink a világeseményeken. Például egészen elképesztő mutató, hogy a magyar leánycsapatok az U15-ös, az U17-és és az U19-es korosztályban is világbajnoki címet érdemeltek ki.

Ami az egyéni remekléséket illeti,

Kósa Nóra U15-ös, Kántor Benedek U17-es, Darányi Zora U19-es világbajnok lett.

Továbbá Szécsi Nemere az U19-es vb-n, Plébán Virág az U17-es Eb-n nyert bronzot.

(Kiemelt képünkön: a magyar fiatalok nagyszerűen teljesítettek az ORV-n Forrás: MÖSZ)