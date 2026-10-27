Hat aranyérem Párizsban – a magyar muaythai-válogatott Európa élmezőnyében zárt

A magyar válogatott hat Európa-bajnoki címe több korosztály között oszlott meg, ami jól mutatja a hazai muaythai eredményességét. Az elit, azaz a felnőtt kategóriában Hornyik Míra (-67 kg), az U24-esek között Mészáros Dorián (-75 kg) állhatott a dobogó legfelső fokára. Az utánpótlásban Szabó Máté (U18, -86 kg), Kozma Mihály (U16, -71 kg), Gágyor-Pájovics Bence (U14, -52 kg) és Pokrócz Zsombor (U14, -48 kg) szerzett aranyérmet.

A magyar éremgyűjteményt Winter Anna (U16, -57 kg) ezüstérme, valamint Zsadányi Mercédesz (U18, -54 kg), Hevér Alexander (U18, -63,5 kg), Iván Tamás (U16, -45 kg) és Horváth-Tóth Enikő (elit, -54 kg) bronzérme tette teljessé. A válogatott emellett négy ötödik és három kilencedik helyezést is elért.

Dudok Károly, a Magyar Muaythai Szakszövetség elnöke szerint a párizsi eredmények különösen értékesek, hiszen rendkívül erős nemzetközi mezőnyben kellett bizonyítaniuk a magyar versenyzőknek.

„Már a nevezések alapján láttuk, hogy létszámában és minőségében is nagyon erős Európa-bajnokság vár ránk. A helyszínen ez be is igazolódott. Az orosz, a fehérorosz, az ukrán, a török és a lengyel versenyzők is komoly erőt képviseltek, ezért különösen nagy eredmény, hogy több ilyen nemzet sportolóját is sikerült legyőznünk. A hat aranyérem és a nemzetek közötti ötödik helyezés önmagáért beszél. Úgy gondolom, ez mindenképpen a magyar muaythai egyik legsikeresebb Európa-bajnoki szereplése” – értékelt Dudok Károly.

A sportvezető külön kiemelte, hogy a sikerek nem egyetlen korosztályhoz kötődnek. A magyarok az elitmezőnyben, az U24-esek között és a fiatalabb utánpótlás-kategóriákban is Európa-bajnoki címeket szereztek. Az elit kategória eredményei ráadásul a világjátékok kvalifikációja szempontjából is jelentőséggel bírnak.

„Az egyik legnagyobb pozitívum, hogy nem tudok kiemelni egyetlen korosztályt, amelyben eredményesek voltunk, hiszen szinte mindenhol születtek kiemelkedő eredmények. Külön öröm, hogy a tapasztalt versenyzők mellett olyan fiatalok is Európa-bajnoki címet szereztek, akik most kerültek a felnőttek közé, vagy még a 16–18 éves korosztályban versenyeznek. Többen komoly orosz és fehérorosz ellenfelet győztek le. Ez mutatja, hogy jó úton járunk az utánpótlás-nevelésben is” – hangsúlyozta a szövetség elnöke.

Dudok Károly szerint a párizsi szereplés egyben a magyarországi klubokban zajló szakmai munka visszaigazolása is. Egyre több egyesület ad versenyzőket a nemzeti csapatnak, akik nemcsak kijutnak a világversenyekre, hanem érmekkel is hazatérnek.

„Folyamatosan újabb klubok kapcsolódnak be a válogatott munkájába, és ezekből a műhelyekből is sikeres versenyzők kerülnek ki. Ez a hazai versenyrendszer és az egyesületekben zajló felkészítés eredményességét bizonyítja” – tette hozzá Dudok Károly.

A magyar válogatott eredményei

Elit kategória

1. Hornyik Míra, -67 kg

3. Horváth-Tóth Enikő, -54 kg

5. Melis Bálint, -57 kg

9. Forgó Zalán, -71 kg

U24-es korosztály

1. Mészáros Dorián, -75 kg

5. Szilágyi Erik, -60 kg

9. Antal Ferenc, -67 kg

U18-as korosztály

1. Szabó Máté, -86 kg

3. Zsadányi Mercédesz, -54 kg

3. Hevér Alexander, -63,5 kg

9. Kerékgyártó Kristóf, -60 kg

U16-os korosztály

1. Kozma Mihály, -71 kg

2. Winter Anna, -57 kg

3. Iván Tamás, -45 kg

5. Fodróczy Anna, -48 kg

U14-es korosztály

1. Gágyor-Pájovics Bence, -52 kg

1. Pokrócz Zsombor, -48 kg

5. Csombók Kornél, -34 kg